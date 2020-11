I TENNESSEE TITANS ANNUNCIANO BETMGM COME PRIMO OFFICIAL SPORTS BETTING PARTNER

(di Daniele Caroleo) – I Tennessee Titans, squadra professionistica di football americano della NFL e appartenenti alla South Division dell’American Football Conference, hanno recentemente annunciato che BetMGM, piattaforma online di scommesse sportive, è il diventato il loro primo “Official Sports Betting Partner”. BetMGM ha inoltre ha acquisito la “licenza” in Tennessee per poter operare. Da qui l’idea di sponsorizzare la franchigia di NFL (nella foto in primo piano).

BetMGM, che ha sede nel New Jersey, è stata fondata nel 2018 al fine di sfruttare le nuove opportunità venutesi a creare grazie alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti in materia di gioco online. Punta a diventare una piattaforma di scommesse sportive a livello mondiale. BetMGM, joint venture tra MGM Resort International, società di intrattenimento globale, e GVC Holdings PLC, uno dei più grandi gruppi di scommesse sportive con un portfolio completo di marchi affermati, con questo storico accordo, diventa il primo betting partner ufficiale di una squadra sportiva professionista dello stato del Tennessee. Inoltre, BetMGM, ha recentemente ottenuto una licenza per offrire il proprio ventaglio di scommesse sportive nello stesso stato del Tennessee tramite un’app mobile. Questa applicazione è disponibile per il download, su sistema iOS e Android, dallo scorso 1 novembre ed il Tennessee diventa quindi l’8° stato degli USA dove sarà possibile scaricarla.

La nuova partnership tra BetMGM e i Tennessee Titans è stata sottoscritta grazie al fondamentale apporto di SportFive e Sportradar e prevede la visibilità del marchio sulle risorse digitali del team e durante i momenti chiave delle partite. Inoltre, il brand BetMGM diventerà il partner esclusivo per i diritti di denominazione dello studio televisivo dei Titans, al Saint Thomas Sports Park, e sponsorizzerà una lotteria i cui proventi verranno destinati alla Titans Foundation (organizzazione che raccoglie fondi da devolvere a beneficio della comunità dello stato del Tennessee).

Uno spot dei Titans veicolato attraverso la fanpage di Facebook