Quanto vale il mercato degli sponsor tecnici della Serie A

La nuova maglia Away della SS Lazio per la stagione 2020/21 - prodotta da Macron

Il mercato delle sponsorship tecniche della Serie A (stagione 2020/2021) vale 118,6 milioni di euro. É la sommatoria degli accordi economici stipulati dalle squadre della prima divisione con 9 brand specializzati nella fornitura di materiale gara. L’investimento medio per club è di 5,93 milioni, con sole 4 società in grado di superare questa asticella: nello specifico Juventus, Inter, Milan e Napoli. E se vengono considerate anche le sponsorizzazioni commerciali (169,75 milioni) si raggiunge la cifra record di 288,35 milioni di euro. In questa nuova stagione sportiva il marchio di riferimento è Macron, che ha contrattualizzato 5 squadre: Bologna, Lazio (nella foto una delle maglie di questa stagione), Udinese, Hellas Verona e Sampdoria. Segue Kappa (BasicNet) con 4 (Napoli, Genoa, Fiorentina e Benevento) e un poker di realtà con 2 club a testa (Joma Sport, Puma, Nike e Adidas). Gli spagnoli di Joma (marchio con sede a Oviedo) sponsorizzano Atalanta e il Torino; la Puma è legata da un contratto pluriennale con il Milan e, da quest`anno, firma il Sassuolo; la Nike veste la Roma (il contratto è stato chiuso con un anno di anticipo ed è prevista solo la fornitura di materiale gara) e l’Inter di Antonio Conte. Adidas debutta con il Cagliari e prosegue il sodalizio commerciale con i campioni d`Italia della Juventus. Completano il panorama Erreà, Acerbis e Zeus con I solo club (rispettivamente Parma, Spezia e Crotone). Le neo promosse (Spezia, Benevento e Crotone), infine, sono il fanalino di coda di questa speciale classifica, con budget (da parte degli sponsor tecnici) compresi tra 500mila e 800mila euro.

Il contratto top, per la stagione in corso, porta, ancora una volta, la “firma” di Adidas, che spende più di 51 milioni di euro a stagione. In netta crescita rispetto al campionato 2018/2019, quando il partenariato era compreso tra i 23 ed i 25 milioni. L’altro aspetto strategico è la durata dell’accordo. Attivato nel 2015 durerà fino al 2026/2027. In totale la Juventus incasserà, da qui fino al termine del sodalizio, circa 408 milioni di euro. Una cifra “monstre” sia per la presenza in squadra di Cristiano Ronaldo (anche se il calcatore portoghese è testimoniai pubblicitario della concorrente Nike), sia per l`effetto leva sulle vendite delle maglie (soprattutto all’estero). Sempre sul podio Puma, partner tecnico del Milan, per 18 milioni a stagione e Nike legata a filo doppio alla maglia dell’Inter (12 milioni annui). Ottimo anche il 4° posto di Kappa, sponsor del Napoli (10,5 milioni) e il 5°, in coabitazione, di Macron e Kappa, rispettivamente fornitori di Lazio e Fiorentina (entrambe in area 4 milioni di euro).