I pronostici betting sulla finale Champions League tra ManCity e Inter

I bookmakers hanno le idee chiare su come finirà domani l’attesissima finale di Champions League tra Manchester City (Premier League) ed Inter (Serie A) – nella foto la maglia da gioco di stasera. Le quote sull’evento indicano infatti con chiarezza quello che gli operatori di scommesse si aspettano dalla finale del più importante trofeo per club europeo.

Il “risultato esatto” con la quota minore, quindi quello ritenuto più probabile, è la vittoria per 2-0 del Manchester City. Questa eventualità viaggia infatti con una quota compresa mediamente tra 6.00 e 7.00 volte la posta. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

Molto attesa almeno una rete del centravanti del Manchester City Erling Haaland, ipotesi che paga una quota bassissima a 1.60.

La partita difficilmente andrà oltre i tempi regolamentari visto che l’ipotesi che si vada ai supplementari viene pagata con una quota a 4.75, mentre che si vada ai rigori addirittura a 9.00 volte la somma puntata.

I bookmakers si aspettano una partita abbastanza corretta. La possibilità che non ci siano espulsi ha una quota di 1.11, mentre che ci siano meno di 5 cartellini gialli offre una quota di 1.77. Bassa anche la quota per “no rigore” durante la partita a 1.35.

E che la partita riserverà difficilmente sorpresa è confermato dalla quota sull’utilizzo del VAR. La possibilità che l’arbitro non consulti il VAR (on field review) durante l’incontro paga solo 1.21 volte la posta.

Ma per chi vuole tentare il colpaccio c’è una quota che rimarrebbe nella storia nel caso l’evento a cui è legata si verificasse. La possibilità che venga segnato un gol da oltre la metà campo paga infatti ben 100 volte la cifra spesa. Lo riporta in uno speciale “betting” sul tema l’agenzia giornalistica Agimeg.