La Lega B presenta il progetto “Calcio Piazzato” per Bari-Cagliari

A partire dalla mattinata di domenica 11 giugno il title sponsor della Serie BKT sarà in piazza della Libertà con “Calcio Piazzato”, una sfida ai rigori tra città. Nel pomeriggio un talk-show con Igor Protti e Gérson “Gegè” Caçapa.

La finalissima dei playoff è alle porte e BKT è pronta per regalare ai tifosi biancorossi un’attività speciale. BKT, il title sponsor della Serie BKT, ha organizzato come consuetudine una serie di iniziative per rendere il prepartita della gara più importante della stagione un’esperienza unica.

È così che a partire dalla mattinata di domenica 11 giugno, l’intera piazza della Libertà sarà tutta dedicata alla gara di ritorno tra Bari e Cagliari, in programma alle ore 20.30.

Dalle 11 alle 19, a Bari arriverà “Calcio Piazzato“: una sfida che celebra il fair play e le abilità calcistiche tra le due città finaliste. Durante l’evento, sarà allestita una fan-zone in cui si terràuna vera e propria gara di rigori: tutti i cittadini di Bari potranno sfidare l’imbattibile portiere para-tutto. Più rigori si segneranno, maggiori saranno le possibilità di vittoria.

Bari e Cagliari saranno dunque protagoniste anche in piazza in una sfida avvincente all’insegna del fair play e della fede calcistica. Il punteggio delle due squadre sarà poi trasmesso in diretta su un maxi schermo che collegherà le due tifoserie e renderà la gara ancora più avvincente.

BKT insieme alla Lega Nazionale Professionisti B, ha pensato ad un’ulteriore sorpresa per i tifosi di casa. A partire dalle ore 15, sempre in piazza della Libertà, avrà luogo il “BKTalks”, un talk show dedicato alla storia del Bari con protagonista lo storico attaccante biancorosso Igor Protti e il centrocampista brasiliano Gérson Caçapa. Insieme a lui interverrà la community social di Cronache di spogliatoio insieme al conduttore di giornata Cristian Siciliani, giornalista sportivo e radiocronista.

Igor Protti e Gérson, in due momenti distinti della giornata (mattina e pomeriggio) saranno in città per firmare e regalare i palloni BKT sulla oramai celebre panchina da calcio mobile, giàpresente a Bari qualche mese fa insieme a Sandro Tovalieri e Pietro Maiellaro.

Le legends del Bari saranno poi al San Nicola dove riceveranno l’applauso di tutto lo stadio. Durante l’intervallo lanceranno la BKT Football Truck Challenge che coinvolgerà due tifosi biancorossi in una gara divelocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato diventato porta-pallone ufficiale della Serie BKT.