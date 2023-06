Flutter entertainment rinnova con EFL fino al 2028/29

Accordo strategico tra Flutter entertainment (in primo piano la foto del logo societario) e la Lega Calcio Inglese (English Football League). La multinazionale del gioco e delle scommesse, tramite il proprio brand SkyBet, sarà partner della EFL fino alla stagione 2028/2029, prolungando quindi di altri cinque anni il contratto già in essere.

Flutter si impegnerà a investire 1 milione di sterline all’anno da destinare ad iniziative per il sociale e per le comunità in difficoltà del Regno Unito. Ma non solo, perché l’accordo rafforza anche il Memorandum of Understanding firmato da Flutter e la EFL per promuovere un gioco sicuro e responsabile tra gli scommettitori inglesi. Lo riporta il sito specializzato sul betting www.agimeg.it.