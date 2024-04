Hyrox lancia l’ecosistema completo di performance e allenamento “Hyrox365”

Al via il nuovo business verticale Hyrox365 che comprende un’offerta per le palestre, insieme a soluzioni di allenamento di gruppo, attrezzature e formazione.

Amburgo, Milano, Chicago, Hong Kong – Hyrox, lo sport globale del Fitness Racing, lancia oggi HYROX365, un nuovo ecosistema completo che accresce la capacità di fornire allenamenti completi, formazione e attrezzature per proprietari di palestre, coach e fornitori di servizi nell’ambito del fitness. Annunciata il 12 aprile in occasione di FIBO, la più grande fiera mondiale per la salute e il fitness, questa offerta, sviluppata in collaborazione con i partner FIIT e CENTR, consoliderà la posizione di Hyrox come fornitore di servizi per la benessere e il fitness, supportando atleti, allenatori e proprietari di palestre e rafforzando la community globale Hyrox.

Dal suo lancio nel 2018 ad oggi, con 200.000 atleti Hyrox partecipanti nel 2024 e oltre 2.500 palestre Hyrox affiliate a livello globale, Hyrox ha generato un’enorme domanda di partecipazione alle sue gare esclusive. Il conseguente coinvolgimento di un’ampia gamma di strutture, dalle catene di palestre multinazionali a quelle indipendenti, ha portato alla creazione di Hyrox365 per offrire una formazione all-in-one in grado di consentire ai coach Hyrox di realizzare sessioni di allenamento di gruppo in qualsiasi momento, in qualsiasi palestra, ovunque nel mondo.

Hyrox365 abbraccia l’ecosistema di allenamento e formazione Hyrox rivolto ai 2.500 affiliati esistenti ed è progettato per fornire una soluzione dinamica a tutti fornitori di servizi nell’ambito del fitness. Hyrox mira a unire la community globale del fitness attraverso uno sport, una metodologia di allenamento, uno stile di vita (che non è mai stato così accessibile prima dell’introduzione di Hyrox365) e una serie di servizi e soluzioni distinti che verranno lanciati nelle prossime settimane e mesi.

Christian Toetzke, Fondatore Hyrox “L’esperienza Hyrox è di livello mondiale: sappiamo che gli atleti amano le nostre gare e che il nostro è l’evento competitivo definitivo per la community di fitness training di tutto il mondo. In questi anni, abbiamo ricevuto una crescente richiesta: identificare gli standard di allenamento salutare per i nostri utenti; ora, attraverso Hyrox365, siamo in grado di dare alla community un prodotto di livello assoluto per atleti e proprietari di strutture in tutto il mondo, lavorando con partner eccezionali come Centr e Fiit, mirando a fornire la soluzione numero 1 per operatori di fitness, allenatori e professionisti nel settore della salute e del fitness”.

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy (nella foto sopra): “Infront, proprietaria del brand insieme ad Upsolut Sports, gestisce in Italia gli aspetti organizzativi, produttivi, commerciali e marketing della disciplina. Siamo estremamente orgogliosi dello sviluppo di Hyrox nel nostro Paese. In poco meno di un anno, ha registrato una crescita costante con 3 gare in progressiva crescita di partecipazione di atleti, spettatori e coinvolgimento degli sponsor. La spinta data da Hyrox365 genererà un ulteriore volano per questa disciplina sportiva, che già oggi registra oltre 150 palestre affiliate e più di 10mila partecipanti alle competizioni ufficiali”.