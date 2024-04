Tennis: Jannik Sinner fuori dalla Top10 dei ‘Paperoni’

Il fuoriclasse altoatesino, fresco vincitore degli Australian Open e del Masters 1000 di Miami, non rientra nella graduatoria dei 10 tennisti (ed ex tennisti) più ricchi del pianeta. Tra i grossi nomi presenti, compare una sorpresa: il più ricco di tutti è un imprenditore ottantacinquenne.

(di Davide Pollastri) – Il portale tennis365.com ha redatto la classifica dei 10 tennisti più ricchi della storia. Non vi sono italiani, ma considerando il talento e la giovane età di Jannik Sinner, attuale numero 2 nel ranking ATP, non possiamo escludere che il ventiduenne di San Candido possa presto comparire in una delle prossime graduatorie. Per una corretta comprensione dei dati presentati, è importante specificare che le cifre riportate includono le entrate derivanti dalle vittorie in campo, nonché i guadagni provenienti dalle sponsorizzazioni e i ricavi generati dalle attività commerciali aperte prima, durante o dopo la carriera agonistica.

La classifica è la seguente:

10) John McEnroe con 93,4 milioni di euro

9) Pete Sampras con 150 milioni di euro

8) Andy Murray con 154 milioni di euro

7) Andre Agassi con 163,5 milioni di euro

6) Maria Sharapova con 205,5 milioni di euro

5) Rafael Nadal con 205,5 milioni di euro

4) Novak Djokovic con 224,2 milioni di euro

3) Serena Williams con 271 milioni di euro

2) Roger Federer con 514 milioni di euro

1) Ion Tiriac con 1,1 miliardi di euro

Il nome di Ion Tiriac è la vera sorpresa di questa classifica; l’ex tennista, nonché ex giocatore di hockey su ghiaccio (con la partecipazione alle Olimpiadi invernali del 1964), deve la sua fortuna all’attività imprenditoriale legata alla Tiriac Holdings Ltd, società che si occupa principalmente della commercializzazione di autoveicoli d’importazione e di jet esecutivi. Nel 2007 è diventato il primo rumeno a entrare nella lista dei miliardari stilata da Forbes. Ion Tiriac, con una fortuna stimata in 1,1 miliardi di euro, è di gran lunga il tennista più ricco della storia!