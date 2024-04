“Fattore Campo”, progetto di BKT dedicato al sociale, fa tappa a Como

“Fattore Campo” è il progetto dedicato al sociale di BKT, title sponsor della Serie BKT da sei anni, che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città del campionato. Protagonisti dell’iniziativa sono i tifosi che, giocando al concorso gratuito “BKTpremia”, hanno la possibilità di accumulare punti per far scalare la propria squadra del cuore (scelta in fase di registrazione) nella speciale classifica di Fattore Campo.

Durante la stagione 2022-23 a vincere il campionato di Fattore Campo è stata, insieme al Palermo, proprio la città di Como che vedrà all’interno del parco di via Traù l’inaugurazione di un’area dedicata al calisthenics. Nell’area sono stati inoltre effettuati interventi di tracciatura delle linee del campo da basket, il posizionamento di una rete di protezione del campo da tennis e la ripiantumazione di quattro alberi.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 17 aprile alle 15.30 alla presenza dell’amministrazione comunale, della LNPB, del Como 1907, di Gianluca Zambrotta e di BKT, che ha finanziato e sta portando avanti il progetto anche in questa stagione 2023-24.

L’evento sarà caratterizzato da una parte istituzionale, con taglio del nastro e affissione di una targa celebrativa, seguito da un momento dedicato all’area appena inaugurata. Subito dopo Gianluca Zambrotta e l’attaccante del Como 1907 Patrick Cutrone, nati e cresciuti calcisticamente a Como, arriveranno insieme alla panchina-mobile di BKT per consegnare e firmare i palloni e saranno a disposizione di tutti i presenti per foto e autografi.

IL PROGRAMMA

15.00 Accoglienza

15.30 Conferenza stampa

16.00 Taglio del nastro e apposizione targa celebrativa

16.10 Dimostrazione calisthenics

16.20 Meet & Greet con G. Zambrotta e P. Cutrone

17.00 Lezione calisthenics aperta

17.30 Fine evento e piccolo rinfresco

Info su Fattore Campo: www.fattorecampo.org

Il progetto di Como: https://sponsorship.bkt-tires.com/fattore-campo/como/