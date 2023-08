HDI è il nuovo Insurance Partner dell’AS Roma

Le origini di HDI affondano le loro radici nel nostro Paese, con un particolare legame con la città di Roma dove sorge l’headquarter dell’azienda. Inoltre, HDI Assicurazioni è parte del Gruppo Talanx, presente in tutto il mondo, così come l’AS Roma è una realtà calcistica riconosciuta e seguita a livello internazionale.

“In HDI Assicurazioni crediamo molto nei valori positivi dello sport, tra cui determinazione, impegno, tenacia, passione. Valori che promuoviamo internamente alla nostra compagnia e che raccontano dello stesso impegno e mentalità che applichiamo nel nostro business. Da qui nasce la nostra partnership con l’AS Roma che oggi annunciamo con orgoglio“, ha commentato l’AD di HDI Assicurazioni Roberto Mosca“.

“HDI e AS Roma condividono un’eredità che risale a quasi un secolo fa e una prospettiva che guarda al futuro. HDI fa parte di uno dei più grandi gruppi assicurativi al mondo, presente in oltre 200 Paesi con più di 24mila dipendenti. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con un marchio che ha radici profonde in Italia, ma è parte di un network di livello globale“, ha dichiarato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer (CCBO) dell’AS Roma.

La partnership consentirà inoltre ad HDI di entrare in contatto con tutta la fan base: sia attraverso una presenza fisica del marchio in occasione delle partite di campionato e di Coppa Italia, sia attraverso led a bordocampo e maxischermi, per poi continuare a vivere la passione per l’AS Roma anche nel mondo digital ed essere al fianco degli oltre 32 milioni di followers connessi all’universo giallorosso.