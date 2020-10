Guild Esports quotata alla Borsa di Londra. Beckham brand ambassador del progetto globale

Novità in casa “Guild Esports Plc“, società operante nel settore degli sport elettronici (lanciata sul mercato lo scorso 25 giugno 2020 – nella foto l’immagine del logo aziendale), di cui David Beckham, ex stella del football inglese, è sin dall’inizio co-proprietario. Lo scorso 5 ottobre infatti è stata lanciata un’offerta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa di Londra (LSE) per supportare la futura espansione nel mondo degli eSports (è attiva con squadre impegnate su Rocket League, FIFA e Fortnite).

Una IPO a pochi mesi dall’inizio della sua attività funzionale, secondo quanto rilanciato dall’agenzia Reuters, con l’obiettivo di raccogliere 20 milioni di sterline (quotando circa il 40% delle azioni societarie). La notizia è una assoluta novità perché è la prima volta che una realtà di sport elettronici si quota all’interno del London Stock Exchange. Nel futuro Beckham (nella foto sotto) sarà l’ambassador del team e del marchio a livello internazionale. Per la cronaca. la quotazione in Borsa di Guild Esports Plc, che ha incontrato l’interesse di molti investitori istituzionali (raggiungendo immediatamente il target di “raccolta” previsto), ha visto in campo la corporale finanche di Zeus Capital (investment Bank londinese con uffici anche a Manchester, Birmingham e Edinburgh) e di Mirabaud Securities (società elvetica specializzata in consulenza strategica, in ambito finanziario, con presenza in ben 10 paesi inclusa l’Italia).