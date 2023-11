Gtech sleeve sponsor della maglia dello Sheffield United (EPL)

Gtech è il nuovo sponsor dello Sheffield United FC, società che milita nella Premier League inglese (attualmente all’ultimo posto provvisorio della classifica).

Gtech sarà sponsor di maglia della squadra e il logo è già comparso sulla manica della maglietta in occasione proprio del match con il City. Lo Sheffiled United era l’unico club di Premiership ancora privo di uno “sponsor di manica” (Gtech ha firmato un accordo della durata di un anno).

Il logo resterà sulla maglia (in particolare la manica sinistra – tecnicamente “sleeve sponsor”) dello Sheffield United per tutta la stagione 2023/2024. Per Gtech si tratta della seconda sponsorizzazione di peso nel calcio inglese dopo quella allo stadio del Brentford, denominato appunto “Gtech Community Stadium”. (fonte: Agimeg)