Dl Bilancio, Mef: “Nel 2024, +329 milioni di entrate dai giochi”

Le entrate da tasse e imposte su attività di gioco per il 2024 “sono stimate pari a 7.029 milioni in conto competenza e 7.034 milioni di cassa”, con un aumento previsto di “329 milioni di competenza e 331 milioni di cassa rispetto alla previsione assestata 2023 derivante principalmente dall’incremento delle entrate relative ai proventi delle attività di gioco (+175 milioni), delle entrate derivanti dal Prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco (+143 milioni di competenza, +144 milioni di cassa) e delle entrate relative alla quota di imposta unica sui giochi di abilità e concorsi a pronostici (+44 milioni di competenza, +45 milioni di cassa)”. Come riporta agipronews è quanto si legge nel Dl Bilancio, a firma del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, nella parte relativa allo “Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”. Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, “stimate per il 2024 in complessivi 77.184 milioni in conto competenza e 63.566 milioni di cassa”, si stima che i proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse contribuiscano per 21.902 milioni in termini di competenza e 21.901 milioni in termini di cassa.