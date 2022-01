Green Project Agency nuovo main sponsor di maglia del Venezia FC (Serie A)

Il Venezia FC (Serie A) ha annunciato che “Green Project Agency“, società già “top partner” del club lagunare, che opera nel settore del risparmio e dell’efficientamento energetico, con sede a Venezia, sarà il main sponsor per la stagione in corso 2021/2022. Il brand Green Project Agency apparirà sulle maglie gara ufficiali del Venezia FC, già a partire dal match di domenica 9 gennaio contro l’AC Milan nella 21ima giornata della Serie A (2021/2022).

“È estremamente significativo per il Venezia FC avere come Main Sponsor un’azienda in linea con il nostro mission statement, che vede nella responsabilità ambientale uno dei suoi cardini”, ha dichiarato Gianluca Santaniello, Business Director del Venezia FC. “L’efficientamento energetico, che contribuisce a minimizzare le emissioni di gas serra e altri agenti inquinanti, è una parte integrante della protezione del nostro ecosistema, motivo per il quale siamo più che felici di supportare il lavoro di Green Project Agency in questo campo.”