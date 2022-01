Il brand Bwin firma la Liga Portugal per 6 anni

Cresce il peso del football portoghese sotto il profilo commerciale. La massima serie ha raggiunto un accordo pluriennale (per un totale di sei anni) con Bwin (società di scommesse online). Il brand compare nel logo principale della “Liga Portugal” (a partire dalla stagione in corso). L’azienda di betting ha sostituito Betano (altra società di scommesse con diversi club portoghesi sotto contratto, tra cui Benfica, Sporting Lisbona, SC Braga e CS Marítimo) nel ruolo di “top sponsor” della massima serie calcistica (la 2a divisione, invece, è sponsorizzata dal colosso assicurativo Sabseg) garantendo entrate record alla Lega nazionale (si stima che la nuova partnership sia pari a 5 milioni di euro su base annua).

Nella stagione in corso la lotta per il vertice è circoscritta a due squadre (Porto e Sporting) entrambe a 44 punti. Dietro, a sette punti di distanza (37), vi è solo il Benfica e, ancora più dietro, Braga (31) ed Estoril Praia (entrambe a 25 punti).

La crescita di Bwin nel mondo

Bwin party digital entertainment plc è una società di betting online, nata dalla fusione fra Bwin Interactive Entertainment AG e PartyGaming plc nel marzo 2011. È quotata al London Stock Exchange (con la sigla “BPTY”) e membro dell’indice FTSE250.

Attualmente il gruppo opera in un vasto numero di Paesi nel mondo e conta oltre 3mila dipendenti, arrivando a gestire più di 4 miliardi di euro in scommesse sportive. Nel tempo Bwin ha stretto sponsorizzazioni nel calcio europeo, diventando sponsor di maglia di Milan (2006-2010) e Real Madrid (2007-2013), e title sponsor della Coppa di Lega portoghese (2010-2011), conosciuta anche come “Taça da Liga”, e della Serie B italiana (2010-2013) ai tempi del presidente Andrea Abodi (oggi numero uno del Credito Sportivo).

Gli sponsor della Liga Portugal

Bwin non è stato l’unico sponsor nella storia della Liga Portugal. Precedentemente ha raggiunto un alto livello di notorietà la collaborazione, anch’essa di durate pluriennale, con il marchio di birra Sagres (sponsor ufficiale della selezione nazionale dal 1993), che, in tempi non molto recenti, ha dato il nome alla massima competizione trasformandola in “Liga Zon Sagres” (dal nome del birrificio fondato nel 1934).

In totale le realtà partner della prima divisione sono 17. Sabseg seguros è il title della serie B lusitana, mentre il marchio Allianz firma l’omonima Coppa di Lega (l’ Allianz Cup). La “Taça da Liga” (l’equivalente della Coppa Italia), conosciuta in passato anche come Coppa Carlsberg, Coppa Bwin, Coppa CTT (oggi Allianz Cup per motivi di marketing), è una competizione calcistica che mette di fronte le squadre lusitane della Primeira Liga e della Segunda Liga.

La Lega calcio portoghese, oltre ad aver individuato tre title sponsor (Bwin, Sabseg e Allianz) per le più importanti competizioni di profilo nazionale, ha creato tre distinti format commerciali al cui interno trovano spazio 14 realtà tra “official sponsor” (ad esempio Select, Burger King, Vito ed EuroBic), “official partner” (SuperBock, Kinto, Underblue, Unilabs e Solinca) e “official supplier” (ne fanno parte Cision, Cosmos viaggi, Lacatoni, WTVision ed Ernst&Young). Complessivamente sviluppano ricavi per oltre 10 anni a livello stagionale.

Nei prossimi anni la Liga Portugal intende crescere soprattutto a livello digitale. L’area marketing svilupperà una serie di progetti per intercettare nuove realtà partner ad alto contenuto tecnologico (particolare attenzione sarà riservata all’intelligenza artificiale applicata alle fasi di allenamento dei calciatori).