Grafica geometrica per la nuova 3a maglia del Bolton Wanderers (League One)

Il Bolton Wanderers FC (squadra di LeagueOne, l’equivalente della Serie C italiana) ha presentato la nuova maglia “Third”, che, insieme ad una grafica innovativa e impattante, rende omaggio alla città che il club rappresenta. Così come le nuove Home e Away per la stagione 2023-24, anche questo kit è interamente realizzato in Eco Fabric, tessuto proveniente al 100% da plastica riciclata. Qualità e tecnicità unite ad un chiaro messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente da parte dello storico club inglese, membro fondatore della Football Association, che attualmente milita in Football League One.

La nuova ‘Third’ del Bolton Wanderers FC è color verde acqua, con collo a polo e bordi manica in blu. Il backneck interno è personalizzato con i colori e lo stemma del club, mentre il logo Macron e la scritta Designed in Bologna certificano ed evidenziano come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel quartier generale di Macron. Nel retrocollo esterno è stampato il logo multicolore del Bolton Council, punto di riferimento amministrativo cittadino e dove i diversi colori rappresentano anche la diversità e forza multiculturale di questa città. Sul petto, a destra, è ricamato in blu il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma del club.

La maglia è caratterizzata da una grafica all over, tono su tono, composta da una serie di rombi di diverse dimensioni. Sul fondo maglia posteriore è inoltre presente in blu lo skyline della città di Bolton, con gli edifici e monumenti più rappresentativi della città. Un altro dettaglio, presente anche nelle nuove Home e Away, è il tape in silicone posto internamente sul fondo maglia e che riporta la scritta, ripetuta, THE ONE AND ONLY WANDERERS. Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni verde acqua con banda orizzontale blu sul bordo superiore.