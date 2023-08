Nuova terza maglia del Crystal Palace FC (stagione 2023/24)

Con la nuova maglia “Third” il Crystal Palace FC (squadra di English Premier League) conclude la presentazione dei kit gara che il club di South London indosserà nel corso della stagione 2023-2024. Tra i temi che caratterizzano questa maglia c’è proprio l’orgoglio e l’identità legata all’area residenziale della capitale inglese dove 162 anni fa ha preso il via la storia degli Eagles, nella quale sorgeva l’edificio da cui il club trae il proprio nome e dove tutt’oggi il Crystal Palace scrive le pagine della sua storia calcistica. Come la Home e la Away, anche la nuova Third contiene un preciso messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente perché realizzata in Eco Fabric.

La nuova ‘Third’ del Crystal Palace FC è ‘total black’ con collo a V con bordo destro rosso e bordo sinistro blu, stessa disposizione cromatica che troviamo sui bordi manica e su fianchi. La maglia è caratterizzata da una grafica sublimatica all-over e in stile street art che contiene le parole SOUTH LONDON & PROUD. Un modo per omaggiare il territorio e le persone che la squadra rappresenta con orgoglio. Sul petto, a destra e in bianco, il Macron Hero e a sinistra il logo del Crystal Palace, entrambi in stampa siliconata.

Il backneck è personalizzato con etichetta su fondo blu con il logo del club e l’acronimo ‘CPFC’, insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel capoluogo emiliano. La scritta EAGLES è stampata in bianco nella parte del retrocollo esterno.