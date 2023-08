Merchandising: Fanatics annuncia una partnership strategica con il gruppo Dazn

Dazn Group, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’intrattenimento sportivo e del live streaming, e Fanatics, piattaforma sportiva digitale globale e leader nel settore del merchandising sportivo su licenza, hanno annunciato nelle ultime ore una partnership strategica di lungo periodo per offrire agli appassionati di sport un’esperienza di e-commerce integrata di alto livello.

A partire dal terzo trimestre del 2023, Fanatics permetterà ai milioni di appassionati di sport abbonati a Dazn nel mondo di acquistare una vasta gamma di prodotti, tra cui il merchandising in licenza delle squadre e l’abbigliamento sportivo, direttamente attraverso l’app di Dazn, ovunque si trovino.

Lo sviluppo della partnership (nella foto in primo piano un’immagine dell’accordo) procederà per fasi. Entro un anno, lo shop integrato nell’app di Dazn permetterà agli utenti di vivere un’esperienza di e-commerce personalizzata che tiene conto delle proprie passioni, squadre e giocatori preferiti, dando la possibilità di fare acquisti con un unico portafoglio, in un solo click.

Fanatics offre un vasto assortimento di prodotti e vanta una presenza globale in vasta espansione. Le recenti acquisizioni hanno permesso di rafforzare la propria presenza in Italia e in America Latina, mentre la crescita in Australia e in Asia garantirà a tutti gli abbonati Dazn, indipendentemente da dove si trovino, la possibilità di acquistare le novità e i prodotti più richiesti.

Questa partnership rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di Dazn per diventare la piattaforma di destinazione per gli appassionati di sport di tutto il mondo, un unico luogo dove trovare tutto ciò che desiderano: dal live streaming sportivo all’on-demand, dalle notizie, analisi e highlights, ai biglietti per eventi live, scommesse e, ora, anche la possibilità di accedere all’e-commerce di prodotti sportivi. Tutto accessibile attraverso un unico account, un portafoglio con sconti personalizzati e pacchetti per un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.

La collaborazione con Fanatics e l’impegno congiunto per una profonda integrazione e sviluppo dei prodotti è, quindi, un altro risultato importante nella realizzazione delle ambizioni di Dazn.

Allo stesso modo, Fanatics sta diventando una destinazione al servizio delle passioni dei tifosi sportivi per permettere loro di acquistare, collezionare e scommettere all’interno dell’ecosistema Fanatics.

Shay Segev, CEO di Dazn Group, ha dichiarato: “Fanatics è leader mondiale nel settore del merchandising sportivo su licenza e sta vivendo una crescita straordinaria. Dazn è il partner perfetto vista l’espansione a livello internazionale: la nostra missione è costruire un’unica piattaforma globale che sia la destinazione per gli appassionati di sport, che semplifichi l’esperienza e offra tutto in un unico luogo. Fanatics e Dazn condividono obiettivi a lungo termine simili e questo rappresenta l’inizio perfetto per una collaborazione duratura. Avere un e-commerce integrato dove i tifosi possono acquistare il merchandising e l’abbigliamento sportivo ufficiale della propria squadra arricchisce l’esperienza complessiva del tifoso: un’espressione essenziale di sostegno e cultura del tifo per milioni di persone. Si tratta di una combinazione vincente: Fanatics è un leader globale in questo settore e Dazn ha un pubblico di appassionati di sport enorme, coinvolto e in crescita”.

Il Presidente di Fanatics, Business Affairs, Gary Gertzog, ha dichiarato: “Come Fanatics, Dazn si impegna a fornire agli appassionati di sport la migliore esperienza possibile in piattaforma. Questa partnership consentirà a Dazn di espandere la propria offerta e rendere ancora più semplice per i tifosi l’accesso al merchandising delle loro squadre preferite. Trovare modi nuovi, innovativi e migliori per servire al meglio i fan è qualcosa su cui siamo costantemente impegnati e supportare Dazn nel portare un’offerta di merchandising completamente integrata sulla sua piattaforma va in questa direzione. Non vediamo l’ora di iniziare”.