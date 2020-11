Goccia di Carnia si conferma acqua ufficiale e official partner dell’Udinese calcio. Continua ad essere main sponsor del settore giovanile e di quello femminile con il brand sulle divise.

“La sponsorizzazione di Udinese Calcio ha segnato un cambio di passo nel percorso di visibilità del nostro marchio nel settore dello sport nazionale – commenta l’amministratore delegato Samuele Pontisso – Il campionato in corso purtroppo è segnato dall’emergenza sanitaria che sta mettendo in difficoltà il nostro Paese e molti altri. Per questo siamo ancora più orgogliosi che Goccia di Carnia, l’acqua di tutti i friulani, sostenga la più importante squadra del territorio, le sue formazioni più giovani e anche la squadra femminile: lo spirito di squadra e la sana competizione diventano valori ancora più fondamentali in un momento di comune difficoltà come quello che stiamo vivendo, in particolare per le nuove generazioni”

Fondata nel 1972, Goccia di Carnia è una delle sorgenti d’acqua oligominerale più ricche d’Europa. Sgorga a 1370 metri di quota dalla Fonte di Fleons (UD), riparata da estesi boschi di larici che ne proteggono l’equilibrio ambientale.