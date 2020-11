Twitter e Dive Esports annunciano una partnership strategica dedicata al mercato italiano

(di Daniele Caroleo) – Twitter e Dive Esports, organizzazione esport e media company italiana, fondata nel 2019, che coniuga il management di team esportivi e la gestione di talent legati al mondo del gaming e dell’intrattenimento web creando attivazioni per i brand sponsor, hanno annunciato il lancio di una partnership.

L’accordo è stato sottoscritto per promuovere e monetizzare i contenuti premium, che verranno pubblicati sugli account Twitter ufficiali di Samsung Morning Stars e Tempra Esports, due tra le più importanti organizzazione professionistiche di Esports.

In pratica, gli inserzionisti potranno connettersi con le audience influenti e ricettive di Twitter tramite le attivazioni dei team e dei giocatori delle organizzazioni esportive gestite da Dive Esports, monetizzando i contenuti senza sprecare le proprie risorse andando ad intercettare utenti non interessati. Inoltre, con questo nuovo accordo, Dive Esports si unisce all’Amplify Programme di Twitter, che consente agli inserzionisti di allinearsi con i contenuti brand-safe pubblicati dai principali editori mondiali nel mondo dello sport, dell’informazione e dell’intrattenimento.

Tale collaborazione risulta essere la più recente, in ordine di tempo, siglata da Twitter con alcune le tra più importanti società sportive e del gaming a livello globale. La prima in assoluto per quanto riguarda gli esports in Italia. Nel nostro paese, ad esempio, il celebre marchio di socialnetwork ha stipulato un accordo con l’AS Roma (2018), grazie al quale i tifosi ed i follower giallorossi, hanno la possibilità di assistere ad esclusivi match in diretta, alle preview delle partite, alle interviste ai giocatori, agli allenamenti della squadra e momenti della squadra capitolina. I contenuti, per altro, vengono anche offerti dallo stesso Twitter a tutta una serie di potenziali sponsor che hanno la possibilità di promuovere il proprio brand approfittando della cassa di risonanza di questo social media. Altra partnership sottoscritta in Italia, poi, è quella con l’Internazionale FC, a seguito della quale la società nerazzurra si è unita anch’essa all’Amplify Program di Twitter.

Per quanto riguarda il team di Tempra Esports, invece, sempre nel mese di novembre, verranno lanciate due nuove attività speciali proprio su Twitter: l’attività di Q&A in diretta su social network con i giocatori, lo staff tecnico ed alcuni ospiti speciali, che risponderanno alle domande degli utenti e dei fan, ed il commento tecnico da parte dello staff degli allenatori che verrà trasmesso sempre su Twitter al termine delle gare.

Secondo gli ultimi dati diffusi, solo nei primi 6 mesi del 2020 le conversazioni a tema gaming, su Twitter, hanno raggiunto il massimo storico di oltre 1 miliardo di Tweet, mentre nel 2019 sono stati più di 1,2 miliardi. Il gaming e gli esports, di conseguenza, continuano ad essere tra i temi più popolari su Twitter, come dimostrato dall’aumento del 71% del volume di conversazioni generate dai gamer in tutto il mondo ed un incremento degli autori unici pari al 46%. Un bacino in continua espansione se si considera anche che, sempre secondo le statistiche diramate, ogni giorno 466mila persone in Italia dichiarano di seguire un evento di esports (un dato che arriva ad 1milione e 410mila persone se si considerano anche coloro che ammettono di seguire un evento di esport non ogni giorno, bensì diverse volte nel corso della settimana).