GOAT-PSG: sleeve sponsor da 50 mln in 3 anni

(di Nicola Mandaglio) – La società americana Goat diventerà main partner del PSG (Paris Saint-Germain) dalla stagione 2022-23, per apparire sulla manica della maglia parigina al posto di QNB. L’accordo porterà oltre 50 milioni di euro in 3 anni per il club della capitale.

Il singhiozzo contro il Real Madrid (1-0, 1-3) negli ottavi di finale di Champions League non sembra alterare l’appeal del PSG ai nuovi sponsor. Come annunciato da Bloomberg , l’azienda americana Goat, una piattaforma di lifestyle online che fornisce quasi 40 milioni di clienti in 170 paesi, si unirà per tre anni come main partner della squadra campione di Francia 2022.

Il marchio sarà esposto a partire dalla stagione 2022-23 sulla manica delle maglie di Lionel Messi e compagni, in sostituzione della QNB (Qatar National Bank), che normalmente resterà legata al club, ma in modo diverso. Con questo accordo, il PSG rafforza la sua immagine di squadra di calcio “molto alla moda”.