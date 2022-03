Gli azionisti di minoranza dell’OL stanno cercando di vendere le quote del club

(di Emanuele de Laugier) – Pathé ed IDG Capital, azionisti di minoranza dell’Olympique Lione, hanno confermato che stanno esplorando la possibilità di vendere le loro quote in seno alla squadra di calcio della Ligue1 francese.

Secondo il portale Sportico, entrambe le società hanno deciso, ciascuna per parte sua, di ingaggiare Raine, banca d’affari specializzata nel settore dei media e dello sport, al fine di valutare le opzioni strategiche e finanziarie riguardanti le loro rispettive partecipazioni nel club.

Inoltre, il sito d’economia sportiva ha aggiunto che le due parti sono desiderose di vendere le loro quote “al miglior offerente”.

Stando al sito web ufficiale dell’Ol Groupe, le azioni del Lione sono divise in questo modo:

la compagnia di produzione cinematografica Pathé detiene una quota, acquistata nel 1999, del 19,36%, la società di gestione patrimoniale IDG possiede una partecipazione, comprata nel 2016, del 19,85%, il presidente del club di calcio Jean-Michel Aulas possiede il 29,75% attraverso la sua holding Holnest, mentre il restante 33,07% del capitale appartiene ad altri investitori.

Pathé ed IDG Capital, in una dichiarazione riportata da diversi media, hanno affermato che hanno già ricevuto delle manifestazioni d’interesse per le loro azioni dell’OL e favoriranno le parti che vorranno collaborare con l’attuale management per continuare a sviluppare la visione della squadra.

In un comunicato, l’OL Groupe, parlando dei suoi obiettivi per il futuro, ha riconosciuto l’intenzione di Pathé ed IDG di vendere e ha aggiunto che sta “lavorando attivamente per rafforzare la propria struttura finanziaria”, continuando ad investire nell’arena multifunzionale, nella squadra femminile dell’OL Reign a Seattle (NWSL) e nell’ASVEL Lyon-Villeurbanne, la cui squadra di basket maschile è membro permanente dell’Eurolega dalla stagione 2021/22.

La notizia sui due azionisti di minoranza arriva durante un momento complicato dal punto di vista economico per il Lione. Infatti, l’ultimo resoconto finanziario del club di calcio per la stagione 2020/21 ha mostrato che le entrate sono state di 177.4 milioni di euro, in calo del 35% rispetto all’anno precedente, che ha contribuito al passivo di 107 milioni di euro fatto registrare nello stesso rapporto.