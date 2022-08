Prometeon Tyre Group nuovo main sponsor del Parma calcio in Serie B

A pochi minuti dall’inizio della stagione 2022-23, nella sala stampa dello stadio Tardini, è stato presentato il Main Sponsor “Prometeon Tyre Group” con la partecipazione del Presidente del Parma Calcio, Kyle Krause, e del Direttore Generale di Prometeon Tyre Group, Roberto Righi. Una conferenza stampa istituita nel giorno dell’Opening Day del campionato di Serie e della prima ufficiale dei Crociati all’Ennio, davanti al proprio pubblico, contro il Bari (match terminato, per la cronaca, con un pareggio per 2-2). Una partnership che segna una svolta importante per il main sponsor crociato, perché anche Prometeon Tyre Group è la prima volta che si affaccia al mondo del calcio.

KYLE KRAUSE (patron americano del club) ha dichiarato:

“E’ una serata speciale, è la prima del campionato. Ho visto le nuove divise al Parma Store con il nome del nuovo sponsor. E parlo di Prometeon, è un piacere vedere questo nome associato al nostro brand che abbiamo imparato a rispettare e ad amare. Un piacere stringere una partnership con un’azienda molto importante, non solo a livello italiano, ma anche a livello internazionale. Questo darà nuove opportunità alla società, di sfruttare i talenti che il nostro sponsor possiede. E quindi il Parma Calcio ha aspirazioni ambiziose, a volte aggressive, poter contare sull’aiuto di un’azienda che ha le dimensioni e la capillarità di Prometeon è una garanzia per un futuro di crescita insieme“.

ROBERTO RIGHI per il marchio Prometeon Tyre Group:

“Ringrazio il Presidente Krause, siamo contenti anche noi di essere qui. Il calcio è uno sport che in assoluto muove maggiormente la passione delle persone, miliardi di persone innamorate di questo sport. Ci piace essere anche per questo, ci piace essere perché come azienda desideriamo crescere con la visibilità del nostro brand. Ma l’elemento che ci ha maggiormente convinto a entrare in questa partnership è che condividiamo il progetto che il Parma Calcio sta portando avanti. Questa proprietà guarda al futuro, che ha degli obiettivi ambiziosi per i prossimi anni che saranno sostenibili sulla base dei valori su cui il progetto si fonda e sono gli stessi che noi stiamo portando avanti per la crescita della nostra azienda. Siamo anche noi contenti e orgogliosi per questa partnership, che sarà di medio-lungo termine, non siamo qui per stare poco tempo. Saremo a fianco del Parma e della famiglia per tanto tempo e per fare tante cose insieme“. (fonte: Parma calcio)