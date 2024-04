Giulia Miserendino (FIPE) costretta al ritiro per infortunio. Resta al 14° posto del ranking mondiale

Giulia Miserendino, atleta di punta del Team Italia FIPE, è stata costretta al ritiro nel corso della Coppa del Mondo di Phuket (in Thailandia), ancora vittima dell’infortunio che l’aveva tenuta ferma nelle gare precedenti. L’azzurra, impegnata nella categoria fino a 71 kg, ha tenuto duro per le prime due prove di strappo, in cui ha tentato 103 kg, poi è stata costretta a rinunciare. Per la Miserendino, che prima di quest’ultima gara, era al 14° posto della ranking per i Giochi olimpici di Parigi, si dovrà attendere il prossimo 24 maggio (in concomitanza con l’uscita della classifica ufficiale).