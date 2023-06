Giro d’Italia donne 2023: si parte domani da Chianciano Terme

Un’edizione del Giro Donne ricca diimportanti collaborazioni commerciali e istituzionali quella che per il terzo anno consecutivo viene organizzata da Starlight ASD, in cooperazione con Federciclsmo (FCI) e UCI (e il supporto di Lega Ciclismo Professionistico, sotto la guida del Commissario Straordinario avv. Cesare Di Cintio per la parte dei “diritti media” – nella foto sotto il logo della LCP).

Dal 30 giugno (domani si parte da Chianciano Terme, in provincia di Siena, con la “crono” rosa) al 9 luglio ben 24 formazioni, di cui 14 appartenenti alla categoria World Tour, si daranno battaglia in 9 tappe sulle strade di un affascinante percorso attraverso Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Sardegna, per un totale di quasi 1.000 km, con l’obiettivo di aggiudicarsi una tra le ambite maglie di categoria

Divise realizzate anche quest’anno da Gobik, azienda spagnola specializzata in abbigliamento ed accessori per il ciclismo, che conferma la partnership tecnica con il Giro.

La maglia rosa, la più prestigiosa dell’intera competizione, assegnata alla leader della classifica generale è quest’anno associata alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), che intende sfruttare appieno il grande potenziale mediatico del Giro Donne per la promozione del movimento ciclistico femminile italiano.

Maglia Rosa che nelle ultime tre edizioni è stata conquistata da due formidabili atlete olandesi

2020 Anna van der Breggen

2021 Anna van der Breggen

2022 Annemiek van Vleuten

La Maglia Ciclamino, assegnata alla leader della classifica generale a punti, vede quest’anno l’associazione del brand delle Ferrovie dello Stato italiane, sempre più orientato ad un posizionamento basato su sostenibità e mobilità smart.

Anche qui un triennio quello recente dominato dalle velociste del Nordi, che hanno fatto loro la classifica speciale basata su piazzamenti di tappa, ma anche su traguardi volanti.

2020 Marianne Vos

2021 Anna Van der Breggen

2022 Annemiek van Vleuten

Assegnata alla miglior scalatrice, la Maglia Verde è appannaggio della leader della classifica dei Gran Premi della Montagna, quest’anno sponsorizzata da Scaligera Arredamenti, azienda veneta giovane e dinamica che opera nel mondo dell’arredo per ufficio.

Anche qui un Albo d’Oro tutto straniero nelle ultime tre edizioni

2020 Cecile Uttrup Ludwig

2021 Lucinda Brand

2022 Kristen Faulkner

Alla miglior giovane Under 23 nella classifica a tempi, è assegnata la Maglia, sulla quale quest’anno campeggia il marchio di Wurth, azienda storico partner del ciclsimo, attiva nella vendita di prodotti per la tecnologia di fissaggio ed assemblaggio.

Ecco le giovani che si sono aggiudicate la Maglia nelle ultime tre edizioni:

2020 Mikayla Harvey

2021 Niamh Fisher-Black

2022 Niamh Fisher-Black

Infine, la Maglia Blu, riservata alla miglior atleta italiana nella classifica a tempi, associata anche quest’anno a “Il Messaggero”, storico quotidiano nazionale, con sede a Roma.

Le atlete azzurre sul podio nelle ultime tre stagioni:

2020 Elisa Longo Borghini

2021 Marta Cavalli

2022 Marta Cavalli

A fianco ai main sponsor di maglia, hanno scelto il Giro Donne 2023 anche altri prestigiosi marchi italiani ed internazionali: MANIVA (Official Water), ASTORIA (Official Sparkling Wine), MOBY LINES & TIRRENIA (Official Ferry), TOYOTA (Official Special Car), ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-ICS (Official Sport Credit Partner), CREDIT AGRICOLE (Official Stage Partner | Emilia Romagna)

Infine, anche quest’anno va ricordato il prezioso contributo delle Regioni e delle Amministrazioni Pubbliche che hanno supportato l’organizzazione del Giro, tra le quali REGIONE TOSCANA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, REGIONE PIEMONTE E REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, dove la carovana ritorna anche quest’anno per il Grand Finale di Olbia, dopo la partenza da Cagliari nel 2022.

Giro Donne è competizione parte del prestigioso, UCI Women’s Tour, il massimo livello professionistico del ciclismo mondiale, in cui la gara a tappe italiana affianca il Tour de France e La Vuelta al femminile.

Le 9 tappe del Giro d’Italia Donne 2023: