BNL Italy Major Premier Padel: dall’8 al 16 luglio a Roma

Ben 134 match in 9 giorni, per uno spettacolo raddoppiato grazie a un torneo per la prima volta disputato nella formula combined, con donne e uomini in contemporanea (main draw maschile a 56 coppie, femminile a 48).

Dalle qualificazioni di sabato 8 luglio alle finali di domenica 16 – che quest’anno si svolgeranno sul prestigioso palcoscenico del Centrale – i sette campi del Foro Italico sono pronti ad accogliere nuovamente il BNL Italy Major Premier Padel, uno dei quattro maggiori tornei padelistici al mondo con Doha, Parigi e Monterrey, fiore all’occhiello di un circuito sempre più grande e importante.

La seconda attesissima edizione dell’evento riparte quest’anno con la title sponsorship di BNL BNP Paribas che – oltre ad affiancare la FITP negli Internazionali BNL d’Italia – scende dunque in campo a sostegno anche del padel.

L’introduzione del tabellone femminile accanto a quello maschile offrirà uno spettacolo senza precedenti, ancora più unico ed esaltante: la possibilità di ammirare le prodezze dei migliori giocatori del circuito, riuscirà a soddisfare pienamente le aspettative anche degli spettatori più esigenti.

Grazie al lavoro sinergico tra Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute, l’Italia si conferma nel ristretto novero di nazioni scelte dalla Federazione Internazionale Padel per organizzare alcuni tra i più grandi e importanti eventi mondiali dedicati alla disciplina del momento.

PARATA DI STELLE SUL CIELO DI ROMA – Anche quest’anno i migliori padelisti del panorama internazionale sono pronti a illuminare il palcoscenico del Foro Italico. Smaltito l’infortunio, Juan Lebron tornerà, proprio a Roma, a far coppia con Alejandro Galan. Alle spalle dell’attesissimo duo spagnolo, ci saranno i ‘Superpibes’: gli argentini Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, vincitori del Premier Padel di Doha e del Barcelo Valladolid Master dove hanno superato gli uomini del momento, i ‘Golden Boys’ Arturo Coello e Agustin Tapia.

Impossibile non citare anche la presenza dell’intramontabile leggenda Fernando Belasteguin: ancora al top nonostante le 44 primavere, l’argentino sarà tra i protagonisti di Roma al fianco dello spagnolo Miguel Yanguas. Di altissimo livello anche l’entry list al femminile, guidata da tre coppie formidabili, le prime due spagnole, la terza argentino-iberica, ovvero Ariana Sanchez-Paula Josemaria, Gemma Triay-Marta Ortega e Delfina Brea-Beatriz Gonzalez.

Nella Capitale non mancheranno ovviamente gli atleti azzurri, su tutti i protagonisti della straordinaria avventura agli Europei di Cracovia conclusasi, pochi giorni fa, con ben tre medaglie. Al fianco di Simone Cremona, rivedremo infatti all’opera Marco Cassetta: il 24enne piemontese ha conquistato un argento nel doppio misto con Giulia Sussarello, vincitrice anche di un bronzo nel doppio femminile al fianco di Chiara Pappacena. Passando proprio al tabellone femminile del BNL Italy Major Premier Padel, Sussarello e Pappacena giocheranno rispettivamente in coppia con Emily Stellato e Giorgia Marchetti: romana, classe 1995, la Marchetti è una delle giocatrici italiane del momento, come testimoniato dallo storico oro di Cracovia centrato insieme a Carolina Orsi. Anche la Orsi sarà ai nastri di partenza del torneo del Foro Italico insieme all’iberica Patricia Llaguno.

TUTTI GLI EVENTI COLLATERALI – Ad arricchire ulteriormente il programma, durante il BNL Italy Major Premier Padel, l’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi ha in programma diverse interessanti iniziative. Si disputeranno infatti un torneo Promises FIP – torneo juniores riservato agli Under-18 (dal 13 al 16 luglio) – e la prima edizione assoluta del Master del circuito Padel Trophy FIT Kinder Joy of Moving (14-15 luglio). Esattamente come accade agli Internazionali BNL d’Italia con l’ormai celebre Young Village, anche il BNL Italy Major Premier Padel avrà una sua area dedicata ai più giovani: il Padel Club. Nella zona che durante gli ultimi IBI ha ospitato i due nuovissimi campi 12 e 13, i ragazzi delle scuole del Lazio potranno cimentarsi col gioco del padel e avranno l’immancabile possibilità di incrociare la racchetta con i campioni e le campionesse di questa disciplina. Infine, oltre alla competizione, il BNL Italy Major Premier Padel offrirà una serie di attività collaterali per intrattenere il pubblico. Ad affiancare agli stand espositivi dei principali marchi di attrezzature da padel, ci saranno quelli dedicati alla ristorazione. Tutto questo per rendere l’esperienza ancora più appagante e coinvolgente per i tantissimi appassionati che animeranno lo splendido parco del Foro Italico.

UN SITO UFFICIALE, TUTTE LE NEWS – Per vivere a pieno il BNL Italy Major Premier Padel, tifosi e appassionati potranno consultarne il sito ufficiale, raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.italymajorpremierpadel.com/it/ Qui, saranno disponibili tutte le info sulla competizione più attesa dell’estate del padel: l’ordine di gioco sempre aggiornato, così come il live score con i risultati in diretta, le interviste esclusive ai protagonisti del torneo e le loro schede dettagliate, ma anche le info utili sul site e su come raggiungerlo.

COPERTURA TV – Il BNL Italy Major Premier Padel verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Al torneo, Supertennis riserverà una fascia quotidiana del suo palinsesto: tra le 13:15 e le 17, il canale tematico della FITP proporrà in chiaro la differita di due dei match più esaltanti del BNL Italy Major Premier Padel, accompagnandoli con studi di approfondimento, collegamenti live dal Foro Italico, interviste ai protagonisti e tanto altro materiale esclusivo.

BIGLIETTERIA – È possibile acquistare i biglietti per il BNL Italy Major Premier Padel direttamente sul sito di TicketOne: https://www.ticketone.it/ Così come per gli Internazionali BNL d’Italia, anche in questo caso, per tutti i tesserati FITP 2023 è prevista la straordinaria opportunità di acquistare i tagliandi con una scontistica pari al 20% e gli abbonamenti con una riduzione del 10%.

UPGRADE PER I TESSERATI GOLD – Per i Tesserati Gold c’è un’importante novità: chi ha acquistato i biglietti per il BNL Italy Major Premier Padel può beneficiare dell’upgrade del proprio biglietto per il torneo, compatibilmente con i posti disponibili nei settori superiori rispetto a quello per cui ha acquistato il tagliando. Le richieste per l’upgrade dei biglietti devono essere presentate tra il 16 e il 30 giugno attraverso il link che sarà comunicato sul sito della Federazione Italiana Tennis e Padel, nella sezione dedicata ai vantaggi per i tesserati Gold.

IL PADEL IN ITALIA – Un fenomeno sociale inarrestabile. Una disciplina sportiva in costante ascesa. Con oltre 25 milioni di praticanti in 120 paesi, il padel non solo è uno degli sport più amati al mondo ma anche quello con la diffusione più rapida. E l’Italia, con un giro d’affari complessivo per il 2022 di 693 milioni di euro (fonte studio Ifis aggiornato a ottobre 2022), non fa eccezione. I numeri registrati finora nel 2023 (e dunque in costante aggiornamento), fotografano il successo del padel nel nostro Paese: attualmente in Italia si contano 1,2 milioni di praticanti (lo scorso anno erano 800mila); il numero di campi è passato dai 1832 del 2020 ai 6923 di quest’anno (+278%); così come impressionante è la crescita del numero dei tesserati FITP, che ha registrato un +489% (dagli 8.707 del 2019 si è arrivati ai 51.262 iscritti del 2023).