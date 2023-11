Giani (Regione Toscana): In Toscana nel 2024 gli Assoluti italiani di ciclismo

Nel pomeriggio di oggi il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha dichiarato: “Abbiamo concordato con la Lega del Ciclismo Professionistico (LCP), che i campionati italiani delle varie discipline di ciclismo – dalle giovanili alle Under 23, dal titolo di campione italiano assoluto di ciclismo al ciclocross – si svolgeranno in Toscana”, il tutto a margine della seduta del Consiglio metropolitano di Firenze. “Nel 2024 il Tour de France partirà da Firenze, ma la Toscana consegnerà le maglie tricolori ai campioni italiani del ciclismo – ha aggiunto -. Sarà il modo per riportare quella centralità della Toscana nel ciclismo che dai tempi di Bartali ha sempre avuto”. “Sapere che il Tour de France parte da Firenze e dalla Toscana mi fa dire – ha anche sottolineato il Governatore – che si entra nella storia della Sport. C’è un aspetto valoriale del Tour de France ma rappresenta anche una promozione turistica del territorio”. “Ringrazio Dario Nardella e Stefano Bonaccini per come hanno perseguito l’obiettivo della Grand Depart del Tour de France nel 2024 – ha aggiunto -. La corsa a tappe più importante del mondo, che ha esaltato tanti ciclisti italiani, dai tempi di Coppi e Bartali”.