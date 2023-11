Le ATP Finals Torino (2023): Gli interessati in Italia superano 19,6 milioni , il 50% della popolazione

Sono 19.6 milioni gli italiani tra i 14 ed i 64 anni interessati alle ATP Finals, il torneo di tennis che comincerà domenica 12 novembre a Torino: il dato emerge dalla rilevazione di novembre 2022 della ricerca continuativa Sponsor Value di StageUp e Ipsos considerata l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani che monitora, dal 2001, il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini di tifo dei principali eventi sportivi italiani e internazionali.

Gli interessati all’evento sono caratterizzati da una presenza prevalente di follower nella fascia di età tra i 35 ed i 54 anni (48% del totale), con un tendenziale equilibrio tra la percentuale di pubblico maschile e femminile (56% genere maschile e 44% genere femminile).

Nel 2022 le ATP Finals hanno raggiunto televisivamente 179 paesi nel mondo, con una audience cumulata stimata, per i soli eventi live, in 95 milioni di persone. In Italia, l’audience cumulata ha raggiunto 11.9 milioni di telespettatori.

UNA INFOGRAFICA RELATIVA AGLI INTERESSATI ALLE ATP FINALS, CON LA SUDDIVISIONE TRA INTERESSATI REGOLARI, ABBASTANZA REGOLARI E SALTUARI.