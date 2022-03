Ghirelli (vicepresidente) e Calcagno (vicario) “salgono” in FIGC

Il Consiglio Federale della FIGC ha eletto oggi il vice presidente dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino (ex n.1 della Lega Serie A). La posizione sarà ricoperta da Francesco Ghirelli (già presidente Lega Pro e FIGC Calcio Servizi) con 17 voti su 17 (precedentemente era membro del Comitato di Presidenza del massimo organo di governo del calcio tricolore).

Il vice presidente vicario della Federcalcio è invece Umberto Calcagno (già presidente AIC). Il consiglio è composto da 21 membri, ma Giancarlo Abete (commissario della LND) e Lorenzo Casini (presidente designato della Serie A, presente in riunione come “uditore”) non potevano votare, mentre i consiglieri di Serie A Claudio Lotito e Giuseppe Marotta hanno deciso autonomamente di non partecipare al voto.