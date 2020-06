Ghiaccio Fase 2: Short track di nuovo in pista all’Ice Rink Pinè di Baselga (TN). Dieci squadre iscritte all’Italian Hockey League 2020-2021.

(di Claudia Giordani) – Dopo aver predisposto contributi per le società sportive (per importo complessivo di 600mila euro), ripartono i programmi della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) guidata dal Presidente Andrea Gios con il primo raduno delle azzurre e degli azzurri dello Short Track impegnati fino alla fine di giugno all’Ice Rink Pinè di Baselga in Trentino.

Annullato il Campionato Mondiale 202, causa Covid 19, test, allenamenti a secco e lavoro sul ghiaccio si svolgeranno fino a fine giugno presso il Centro tecnico federale, inserito nel master plan di Milano-Cortina 2026. Lee ragazze e i ragazzi di una delle squadre più forti del mondo hanno ripreso la preparazione insieme allo staff tecnico per la prossima stagione, ma soprattutto per il prossimo appuntamento olimpico nel 2022. Solo per il momento senza la “regina” Arianna Fontana, ritornata in Canada dopo aver trascorso il lockdown nella sua Valtellina. Impegnata in tante iniziative di solidarietà e presenze sui social media al fianco degli sportivi e dei fan, compiuti trent’anni 1 mese fa, Super ARY punta dritto verso la sua 5a Olimpiade!

Fermato dal Coronavirus il campionato italiano ai primi di marzo e poi anche quello Mondiale previsto (dall’8 al 24 maggio scorsi a Losanna), il mondo dell’hockey su ghiaccio nazionale guarda al futuro. Per la stagione 2020/21 stesso numero di squadre (7) che giocheranno per la IHL Italian Hockey League – Serie A e che potranno competere nella Alps Hockey League. E 10 le squadre che si sono iscritte all’IHL-Italian Hockey League Division 1: c’è anche Milano con la sua grande tradizione e con l’SG Milano Rossoblu, a cui è affidato il compito nel capoluogo lombardo di condurre gli sportivi e gli appassionati verso il torneo olimpico nel 2026.