Deloitte e Venezia FC presentano “Beyond Football”

I club calcistici vengono considerati come attori credibili in grado di fornire un supporto decisivo nello sviluppo delle città.

Ben 9 italiani su 10 ritengono, infatti, che le società di calcio possano contribuire a generare valore condiviso con la comunità e il territorio, andando oltre la dimensione sportiva. Le quattro aree di intervento più gettonate riguardano le infrastrutture per svolgere attività fisica (58%), le aree verdi (46%), la pulizia e il decoro urbano (33%), la sicurezza in termini di criminalità e sicurezza stradale (26%).

I dati emergono dal report “Beyond Football: il connubio tra club e città”, presentato dal Venezia FC (club di Serie B) in collaborazione con Deloitte con l’obiettivo di cogliere le tendenze e il percepito sulla vita in città dei cittadini attraverso un’indagine demoscopica a livello nazionale ed europeo in Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.