Genoa CFC e Kappa presentano la nuova Kombat Pro Away 2023/24

Kappa e il Genoa C.F.C. (in questa stagione nuovamente in Serie A) hanno svelato la versione Away della Kombat Pro 2024.

Il centro R&D Kappa ha reso omaggio alla storia del Genoa C.F.C. sviluppando una jersey che prende ispirazione dal design della maglia da trasferta utilizzata nel corso della stagione 1986 – 1987. La base di colore bianco si unisce ad una striscia orizzontale di colore blu all’altezza del petto, sulla quale campeggiano i loghi Genoa e Kappa, e ad una striscia orizzontale di colore rosso ad altezza colletto. Gli inserti sulle maniche sono rossi e bianchi, mentre sul colletto rossi e blu. Sull’inserto sul retro del collo è applicato il lettering “DALL’INIZIO, PER SEMPRE 130°” per celebrare i 130 anni del club più antico d’Italia.

La maglia è stata rivelata sui canali di comunicazione di Kappa e Genoa C.F.C. attraverso uno shooting fotografico realizzato nella prestigiosa sede di Villa Rostan e tra i palazzi della Circonvallazione a Monte, sfruttando la magia e i giochi geometrici dei pavimenti “alla genovese” che fanno da cornice a salotti caratteristici e unici nel loro genere. Il concetto alla base del lancio è: “Feel Like Home”. Sentirsi a casa tra i colori rossoblù. (fonte: GenoaCFC)