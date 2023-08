MMA: scontro all’ultimo tweet tra McGregor e Gaethje per la cintura UFC dei pesi leggeri

Si scalda l’ottagono della UFC, la più importante promotion internazionale dedicata alle “mixed martial arts” (MMA). Nelle ultime ore l’irlandese Conor McGregor (nella foto in primo piano),vincitore di una cintura in diverse categorie, e l’americano Justin Gaethje (fresco vincitore, grazie ad un terrificante head kick, sul rivale Dustin Poirier, nell’ultimo evento in calendario negli States) si sono affrontati a colpi di tweet sui social media.

“Ti metto ko con un colpo solo”, ha promesso McGregor al rivale. Gaethje, dal canto suo, ha risposto sempre su Twitter: “Firma il contratto big boy”. In palio ci sarebbe la corona dei pesi leggeri (attualmente nelle mani dello stesso Gaethje).

Nei disegni del fighter irlandese la prima scelta come avversario era Michael Chandler. Poi un ritardo nella preparazione ha fatto sì che McGregor si decidesse a sfidare Justin Gaethje (34enne campione nativo dell’Arizona), non senza, anche in questo caso, polemiche. Quest’ultimo infatti gli contesta, da tempo, di fare uso di steroidi (non avendo rispettato tutti i protocolli della USADA, l’anti-doping a stelle e strisce). Il super match interesserà molto la stampa sportiva sia per il ritorno ufficiale di McGregor, sia perchè Dustin Poirier, l’avversario sconfitto nell’ultimo match da Gaethje è lo stesso che lo ha superato nell’ultimo incontro quando si è infortunato cadendo male sulla caviglia.

Chiaramente l’evento si trasformerà in una grande opportunità di business per tutti i soggetti coinvolti. La UFC potrà vendere al top sponsorizzazioni, ticketing e tv rights. I due fighter invece potranno giocarsi la carta di una “borsa” di alto profilo, oltre alla visibilità offerta ai tanti partner personali in occasione di un simile evento.