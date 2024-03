FSGC presenta il primo Report sullo stato di salute del sistema calcistico sammarinese

Deloitte nei mesi scorsi ha analizzato in modo approfondito il sistema calcistico sammarinese strutturando in un documento lo stato dell’arte del calcio nella Repubblica di San Marino. Presentato di recente agli stakeholder della FSGC il report incontra la necessità da parte della Federcalcio di centrare due obiettivi – come ha sottolineato il presidente Marco Tura.

Il primo, inquadrare l’effettivo impegno socio-economico sviluppato e garantito dalla FSGC sul territorio nazionale; in seguito, quello di individuare nuove traiettorie strategiche per la Federcalcio, che grazie a questa analisi ha potuto effettivamente comprendere dove si trovi, condizione necessaria e sufficiente per capire dove voler andare. “Questo report – sintetizza efficacemente Tura – offre un’istantanea della FSGC e della sua collocazione all’interno del tessuto sociale ed economico nella Repubblica di San Marino”.

Affidata a Francesco Iannamorelli (partner Deloitte) la spiegazione dettagliata del processo che ha portato alla stesura del documento, nonché dei risultati rilevati. Muovendo dall’innegabile affidabilità e scrupolosità garantita da una società di profilo internazionale come Deloitte, nell’analisi e ricerca dettagliata dei dati che sono stati oggetto del report. Un progetto che è durato oltre un anno: tanto è stato necessario per prendere in esame tutti gli elementi di valutazione dell’organizzazione della Federcalcio di San Marino. Ed i riscontri sono stati molto positivi – assicura Iannamorelli – beninteso che il valore dei numeri rilevati va sempre valutato in rapporto alle dimensioni del sistema-paese nel quale sono sviluppati, nonché sulla forza lavoro della FSGC che oggi può contare su 16 dipendenti assunti.

In tal senso, i 1.733 giocatori tesserati a tutti i livelli di calcio e futsal in Repubblica, rappresentano un dato considerevole in considerazione di una popolazione totale che si aggira sulle 35,000 unità. All’alta efficacia organizzativa messa in campo dalla Federcalcio di San Marino, sono stati parallelamente garantiti investimenti che hanno fatto emergere un grande potenziale.

Se i primi passi nello sviluppo del report hanno riguardato un vero e proprio censimento della popolazione calcistica orbitante nell’universo FSGC, compresa la San Marino Academy, anche l’analisi delle Nazionali di San Marino ha fatto segnare trend di crescita in termini di valore generato. Secondo l’algoritmo sviluppato dalla stessa Deloitte, ad esempio, il valore della Nazionale di San Marino si sarebbe innalzato fino a 1,3 milioni di euro, con la prospettiva di apprezzarsi ulteriormente – data l’età media piuttosto bassa dei Titani.

Alla valutazione positiva dell’organizzazione hanno concorso anche le tante iniziative a supporto dell’immagine della FSGC ed al rafforzamento del proprio brand, fortemente rinnovato a cavallo del 2021. Non solo mera rivisitazione dei loghi, ma un virtuoso processo di associazione di una chiara identità di brand con una serie di valori dichiarati e specificati dalla Federcalcio, anche grazie a documenti come il Piano Strategico 2021-2024. Degni di nota – insieme a tanti altri progetti di successo – sono state le iniziative legate alla maglia celebrativa del 90° anniversario; la donazione di una maglia della Nazionale ad ogni nuovo nato sul territorio sammarinese ed il lancio della piattaforma TITANI.TV, di proprietà della Federcalcio, che ha permesso di abbattere i confini del calcio sammarinese – oggi visibile e raggiungibile da ogni angolo del mondo.

Nel report non manca la menzione delle attività che quotidianamente, e da tanti anni, la FSGC garantisce a supporto delle famiglie e dei cittadini. Nel concreto, il trasporto gratuito per tutti gli iscritti al settore giovanile della San Marino Academy o attività dedicate a specifiche categorie di sportivi e non: dal calcio camminato all’accordo recentemente rinnovato con l’Associazione Calciatori Over 35 (ASCO 35).

Deloitte, nel ribadire come il raggiungimento di tanti invidiabili obiettivi sia stato possibile anche e soprattutto perché questi sono stati fissati – nero su bianco – all’interno di documenti di strategia aziendale, ha ribadito la virtuosità della gestione aziendale della FSGC. Tra i documenti di fondamentale importanza in tal senso, anche la Strategia FSR che sta determinando lo sviluppo di recenti e prossimi progetti federali, sempre connotati dal progressivo avvicinamento ad ambiziosi traguardi – dichiarati e inconfutabili nella loro valutazione. Il tutto per garantire alla Federcalcio di San Marino quella credibilità che, in effetti, gli organismi del calcio internazionale (FIFA e UEA) da anni riconoscono alla FSGC e che oggi può essere approfondita nel Report Calcio. (fonte: FSGC)