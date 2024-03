Jake Paul e Netflix riportano Tyson sul Ring

L’incontro (nella foto in primo piano la locandina ufficiale dell’evento trasmesso in tv sulla piattaforma Netflix) tra l’ex Re dei Massimi e il popolare influencer si terrà il prossimo 20 luglio all’AT&T Stadium (casa dei Dallas Cowboys, franchigia storica della National Football League) di Arlington, in Texas.

(di Davide Pollastri) – “… Sarà molto divertente vedere cosa possono fare la volontà e l’ambizione di un ‘ragazzo’ contro l’esperienza e l’attitude di un “GOAT” (l’acronimo sta per Greatest of All Time, ndr)”.

Mike Tyson, uno dei pugili più iconici di tutti i tempi, non vede l’ora di tornare sul ring per afffrontare Jake Paul nel match-evento che gli appassionati potranno seguire in esclusiva sulla piattaforma Netflix (260 milioni di abbonati distribuiti in più di 190 Paesi).

I biglietti per l’incontro, organizzato dalla Most Valuable Promotions (agenzia fondata proprio da Jake Paul con Nakisa Bidarian nel 2021), sono già disponibili su vividseats.com a prezzi che vanno dai 179 dollari (circa 165 euro) per i settori più popolari agli 11.147 dollari (circa 10.200 euro) per i posti più esclusivi.

Ma quanto saranno ricche le borse dei contendenti? Le cifre non sono ancora pubbliche, ad ogni modo possiamo escludere che possano anche solo avvicinarsi al “trilione” (1 miliardo di dollari) che “Iron Mike” chiese 2 anni fa quando si iniziò a parlare della possibilità di un incontro con Jake Paul.

Tuttavia, per Tyson, che ha speso gran parte dei 400 milioni di dollari guadagnati in carriera, l’incontro con il giovane ed ambizioso ex youtuber frutterà almeno 10 milioni di dollari, una cifra paragonabile a quella ottenuta per l’esibizione di 4 anni fa contro Roy Jones Jr.

Anche le quote da proporre agli scommettitori non sono ancora disponibili. Secondo Forbes, il favorito sarebbe il ventisettenne Jake Paul, reduce dalla convincente vittoria per KO tecnico al primo round contro Ryan Bourland (per Tyson, che la notte del match avrà 58 anni, l’ultima esperienza sul ring risale allo scorso ottobre, quando fece da Sparring a Francis Ngannou).