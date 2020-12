Frase razzista durante PSG-Basaksehir. Interviene su Twitter il presidente della Turchia Erdogan

Duro intervento del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan dopo essere stato informato del caso di razzismo durante PSG-Basaksehir nei confronti di un membro dello staff tecnico del club.

“Condanniamo fermamente le frasi razziste fatte contro Pierre Webo del team tecnico del Basaksehir. Credo che la Uefa debba intervenire. Siamo contro il razzismo e la discriminazione nello sport e in tutti i settori della vita“. Così il presidente Erdogan, si è espresso su Twitter su quanto accaduto in PSG-Basaksehir, gara di Champions League sospesa al 16° del primo tempo per le presunte frasi razziste che il 4° uomo della partita, il rumeno Sebastian Coltescu, avrebbe rivolto ai componenti della panchina della squadra turca.