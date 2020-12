Clamoroso a Parigi, PSG-Basaksehir sospesa per presunta frase razzista del quarto uomo: ecco quando verrà giocata

(di Marco D’Avenia) – La partita di Champions League Paris Saint-Germain-Basaksehir è stata interrotta al minuto 21 per il presunto commento razzista del 4° uomo Sebastian Coltescu nei confronti di uno dei vice allenatori della squadra turca, Pierre Achille Webo (ex calciatore della nazionale del Camerun). La frase incriminata è “quel nero là…non è possibile comportarsi così!” e il termine utilizzato dall’assistente romeno, secondo molti testimoni, è “negru” (“nero” in italiano).

Successivamente il 35enne attaccante senegalese Demba Ba (in forza al 3° club della città di Istanbul), ha affrontato a muso duro proprio Coltescu. Questi, in sintesi, i fatti che hanno portato alla sospensione del match, con i giocatori di entrambe le squadre chiamati a ritirarsi nei rispettivi spogliatoi.

In seguito, giocatori e dirigenti UEFA avrebbero trattato sulle modalità di ripresa dell’incontro. Una mediazione assolutamente complicata, con il Basaksehir, che, secondo i media turchi, avrebbe imposto diverse condizioni ai dirigenti dell’organismo di Nyon (quest’ultimo ha già annunciato una indagine molto rigorosa sull’accaduto).

In particolare gli uomini del tecnico turco Okan Buruk non solo avrebbero voluto che il 4° uomo non riprendesse il proprio posto fra le due panchine, ma non avrebbero neanche accettato che Coltescu si accomodasse in sala VAR per consentire ad uno degli assistenti video dell’arbitro Hategan di prendere il suo posto in campo. La partita incriminata, per la cronaca, sarà recuperata oggi (mercoledì 9 dicembre) alle ore 18:55, con giudici di gara diversi da quelli scesi stasera in campo.

Sotto il profilo tecnico della competizione la partita è ininfluente per la classifica finale del girone “H”: si tratta infatti dell’ultima partita da disputare e il PSG, a 9 punti con il Manchester United, si è già qualificato per gli ottavi di Champions insieme al Red Bull Lipsia, mentre i “Red Devils” terzi, ma con una partita in più, accederanno alla fase finale della Europa League. Pur vincendo i turchi del Basaksehir non riuscirebbero a scalare la vetta della classifica. Sono infatti quarti ad appena 3 punti, ma a 6 dal Manchester United già qualificato in “EL”. L’unica valenza è da cercare in casa PSG. Vincendo, i parigini già qualificati, conquisterebbero la testa del girone. Un aspetto, quest’ultimo, che potrebbe facilitarli negli abbinamenti successivi.

Il club transalpino raggiungerebbe a 12 punti il RB Lipsia (negli scontri diretti entrambi i club hanno vinto un match, per un totale di 2 gol a testa: 2-1 a Lipsia per i padroni di casa e 1-0 a Parigi per il PSG). Attualmente il PSG ha una migliore differenza reti (+3: 8 reti realizzate e appena 5 subite) contro quella dei tedeschi (-1: 11 reti realizzate e 12 subite).