FORNO BONOMI NUOVO OFFICIAL PARTNER DELL’HELLAS VERONA FC

L’Hellas Verona Football Club, società calcistica della Serie A, ha annunciato una nuova partnership con Forno Bonomi, azienda dolciaria veronese, nata a metà dell‘800, prima produttrice al mondo di savoiardi.

Forno Bonomi diventa quindi “Official Partner” della società gialloblu per la stagione calcistica 2020/2021 e si unisce alle altre partnership sottoscritte ultimamente dall’Hellas Verona FC: Amperia, azienda veronese specializzata in impianti elettrici civili ed industriali (Back Jersey Sponsor del club); Gruppo Sinergy, azienda di servizi per offrire le migliori soluzioni di risparmio in bolletta per utenze domestiche (Main Sponsor); Nuova Veronauto, concessionario Skoda della provincia veronese (Official Car della squadra); VetroCar, specializzata nella riparazione e sostituzione dei vetri e cristalli delle automobili (Back Jersey Sponsor in trasferta); Scaligera Arredamenti, azienda specializzata nella fornitura di arredi per uffici ed appartamenti (Back Jersey sponsor per le gare casalinghe); Kiratech, azienda che fornisce consulenze e formazione in ambito Cloud, DevOps, Cybersecurity e MSP e accompagna le aziende Enterprise verso l’adozione dell’approccio Cloud Native (Main Sponsor della Primavera del Verona).