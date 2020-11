La Bundesliga si espande in Polonia: accordo fino al 2025 con Nent Group

(di Matteo Dionisi) – Il campionato tedesco, la Bundesliga, continua ad espandersi a livello internazionale. La lega calcio teutonica, nei giorni scorsi, ha raggiunto un accordo con “Nent Group” per la cessione dei diritti di Prima e Seconda Divisione sul mercato della Polonia. L’accordo durerà fino alla stagione 2024-2025 inclusa, anche se non entrerà in vigore fino alla stagione 2021-2022.

Nell’agosto del prossimo anno, l’operatore lancerà il suo servizio di streaming, Viaplay. Il collegamento, sigillato attraverso la filiale della lega tedesca per la gestione dei diritti internazionali, consentirà a Nent Group di trasmettere le partite di Bundesliga e Bundesliga 2 esclusivamente nel paese. Questo accordo, così come gli ultimi firmati in diversi paesi del mondo, arriva dopo che la Bundesliga ha trasferito 240 milioni di euro nella sua ultima trattativa per i diritti audiovisivi nazionali a seguito della pandemia di coronavirus, che ha influenzato pienamente i negoziati.

La Nent Group, tradotto dall’inglese Nordic Entertainment Group, è una società di media e intrattenimento pan-nordica con sede a Stoccolma. La società gestisce i servizi di streaming video Viaplay e Viafree, canali tv e radio finanziati con pubblicità, i canali V pay-TV e più di 30 società di produzione.