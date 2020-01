FORMULA 1: PKN ORLEN NUOVO TITLE SPONSOR DI ALFA ROMEO 

(di Marco Casalone) – La scuderia di Formula 1 Alfa Romeo Racing ha concluso un accordo di co-title sponsorship con la compagnia petrolifera polacca PKN Orlen: la squadra assumerà quindi dalla prossima stagione la denominazione Alfa Romeo Racing Orlen, con il marchio dell’azienda che comparirà sulla livrea della C39 (la monoposto che affronterà il campionato del mondo 2020) e l’ingaggio come terzo pilota del driverpolacco Robert Kubica (sponsorizzato dalla stessa Orlen), in uscita dalla Williams e di ritorno nel team di Hinwil dopo l’esperienza triennale con l’allora BMW Sauber (dal 2006 al 2009).

“Questa nuova, entusiasmante, partnershipcon PKN Orlen è una dichiarazione di intenti per entrambe le parti in causa” ha commentato Frédéric Vasseur,team principaldi Alfa Romeo Racing, “Rappresenta infatti la prova dell’ambizione e della validità del nostro progetto e del comune desiderio di competere per le posizioni di vertice del campionato”.

Il presidente del consiglio d’amministrazione ed amministratore delegato di Orlen Daniel Obajtek si è invece soffermato sulla crescita del valore del marchio fatta registrare nel 2019 grazie alla sponsorizzazione del team Williams ed arrivato a superare i 110 milioni di zlotypolacchi (circa 25 milioni di euro): “Questo riconoscimento globale ci ha permesso di avviare il processo di co-brandingcon una scuderia di grande tradizione come Alfa Romeo e di poter contare su Robert Kubica, uno dei piloti più veloci e famosi al mondo, per il ruolo di global ambassador”.

Anche se i termini economici dell’accordo non sono stati resi noti secondo alcune indiscrezioni il valore annuale della collaborazione ammonterebbe a 5 milioni di dollari, una cifra sicuramente più bassa rispetto alla media delle sponsorizzazioni in Formula 1 ma in linea con quelle stipulate finora da Alfa Romeo, la cui presenza nella massima competizione motoristica mondiale sembra vivere una fase di stallo anche a causa della scomparsa dell’ex amministratore delegato di FCA Group Sergio Marchionne, il più grande fautore del ritorno nel mondo delle corse della

casa del “Biscione”.