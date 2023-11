Fondazione Cortina fa il pieno di sponsor

Fondazione Cortina è un incubatore importante di eventi sportivi e culturali di qualità, che ha dimostrato di saper organizzare manifestazioni strategiche per il territorio con un occhio attento alla sostenibilità. L’obiettivo di Fondazione è quello di organizzare e gestire iniziative ed eventi che possano avere un impatto positivo sul territorio del bellunese e del Veneto creando una piattaforma di collaborazione che coinvolga aziende, istituzioni e tutti gli attori dell’economia del territorio. Con questo spirito, raccogliendo l’eredità dal Mondiale di sci alpino del 2021, sono state siglate 27 importanti partnership con aziende e brand internazionali, offrendo la possibilità di cogliere tutte le opportunità che il territorio e gli eventi possono offrire in termini di visibilità e collaborazione reciproca.

Ben 27 brand internazionali che si mettono in gioco in prima persona sul territorio, per costruire progetti sinergici, attivazioni uniche durante gli eventi e una comunicazione integrata nei valori e nei toni alla Regina delle Dolomiti. Si tratta di progetti costruiti ad hoc tra Fondazione e le aziende e che vedranno coinvolti una molteplicità di diversi attori del territorio nei settori dello sport, dell’ospitalità e ristorazione e che consentiranno di mettere a valore il grande patrimonio naturalistico, turistico e di opportunità esclusive che solo Cortina sa offrire. Le imprese sono fondamentali per sostenere tutti gli eventi, e potranno contare inoltre sulla presenza di oltre 12.000 persone che presenzieranno alle gare, 2.500 accreditati tra atleti, staff e ospiti e oltre 250 giornalisti da tutto il mondo che potranno approfondire e toccare con mano le specialità e le tecnologie che rendono unica questa stagione. Un racconto che si esprime anche attraverso i canali social di Fondazione Cortina e di Cortina Ski World Cup che hanno generato nel 2022 su Facebook e Instagram oltre 6,6 milioni di impression e 2 milioni di spettatori per la live TV durante la sola Coppa del Mondo.

Di questo parterre di imprese fa parte anche Lavazza, azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni, fondata a Torino nel 1895.

Il Gruppo è oggi tra i principali protagonisti nello scenario globale del caffè, con un fatturato di oltre 2,7 miliardi di euro e un portfolio di marchi leader nei mercati di riferimento come Lavazza, Carte Noire, Merrild e Kicking Horse. È attivo in tutti i segmenti di business, presente in 140 mercati, e con 8 stabilimenti produttivi in 5 Paesi. La presenza globale è frutto di un percorso di crescita che dura da oltre 125 anni e gli oltre 30 miliardi di tazzine di caffè Lavazza prodotti all’anno sono oggi la testimonianza di una grande storia di successo.

Lavazza ha individuato nello sport il riferimento ideale per raccontare la sua passione e la ricerca dell’eccellenza ed ha scelto di essere partner di eventi di grande rilevanza, come i tornei del Grande Slam di Tennis – Roland Garros, Wimbledon e US Open, oltre ad essere Platinum Partner delle ATP Finals. Lavazza ha attivato altre partnership di alto profilo nel mondo del calcio, del golf, dello sci e dell’ippica e ha aggiunto un altro touch point dell’universo degli sport invernali, stringendo una partnership con Fondazione Cortina.

Continua così ad aumentare il numero di imprese attive in diversi settori – dallo sport, alla logistica, all’enogastronomia – che hanno deciso di contribuire all’attività della Fondazione, creando una famiglia in continua crescita e un network d’eccellenza. Ad oggi, le realtà coinvolte, sia locali sia internazionali, sono: Almaviva, Audi, Cortinabanca, Howden, Lavazza, Prosecco DOC, Umana, Acqua Dolomia, Arzanà, Atomic, Busforfun, Da Canal Trasporti e Logistica, DBA Group, Demaclenko, Dolomiti Strade, Formaggio Piave, Forst, La Cooperativa di Cortina, Leitner, Liski, My Venice, Parkforfun, Prinoth, PWC, Streetvox, VISA Gruppi Elettrogeni; più quattro licenziatari: Appodia, Cilento, Energiapura ed Exclama.

Fondazione Cortina lavora in sinergia con le realtà del territorio, dagli albergatori, ai ristoratori, agli impiantisti, che possono affiancare i partner e offrire loro i più svariati servizi, con l’obiettivo di supportarli nella pianificazione e nello sviluppo di progetti, capaci di esprimere al meglio i valori del loro brand. La grande visibilità, insieme al product placement, agli spazi dedicati e agli eventi di networking tra aziende, istituzioni e clienti, fanno sì che gli appuntamenti organizzati da Fondazione Cortina siano un momento prezioso di valorizzazione di tutti i partner, che hanno la possibilità di far conoscere la propria realtà imprenditoriale e di partecipare, al contempo, allo sviluppo del territorio.

“Tra poco inizierà la stagione invernale e abbiamo la fortuna di avere un pool di aziende e brand leader che credono in noi e che ci sostengono” – ha dichiarato Lorenzo Tardini, Responsabile Sales & Marketing della Fondazione. “Cortina è la Regina delle Dolomiti, luogo che quest’anno ospiterà il maggior numero di gare internazionali di Coppa del Mondo in una sola stagione, uno stress test per tutti noi ma che potrà assicurare grandi opportunità di crescita sia per il territorio che per le imprese coinvolte. La collaborazione con i nostri partner è fondamentale, non si tratta solamente di visibilità e della buona riuscita degli eventi, ma di voler incentivare e mantenere un rapporto solido e duraturo con tutto il territorio perché si crei una legacy di lungo periodo capace di generare opportunità per il futuro e per le nuove generazioni.” (fonte: Fondazione Cortina)