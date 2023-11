Toyota Corolla riuscirà a mantenere il primato di auto più venduta dell’anno?

Toyota Corolla è da oltre 40 anni l’auto più venduta al mondo con oltre un milione di immatricolazioni all’anno. Un’auto che è considerata la regina dell’affidabilità e della qualità, di quella giapponese, che tutti considerano essere tra le migliori in assoluto. Toyota è il gruppo automobilistico leader nelle vendite e nelle immatricolazioni di auto e questo la rende una delle case automobilistiche top, anche nel settore premium, dove con Lexus fa concorrenza a Porsche e Maserati. Per quanto riguarda le auto compatte, Corolla rappresenta il miglior investimento. Il fatto di essere un’auto così apprezzata, poi, permette di trovare ricambi usati e garantiti a un ottimo prezzo come accade su Ovoko.

Dal modello Fordista a quello Toyotista

Per anni è stata Ford ad avere al collo la medaglia d’oro. La sua Model T è stata la vera e propria rivoluzione del settore automotive. Henry Ford è stato il primo imprenditore a inserire la catena di montaggio nella produzione delle auto, in questo modo ha inventato l’auto di massa così come è stata per tanto tempo. Poi, la crisi dell’auto, dovuta all’avvicendarsi di più crisi economiche legate alle estrazioni petrolifere, ha messo in discussione il metodo fordista. Dall’altra parte dell’oceano, però, qualcuno stava sperimentando nuove modalità di produzione – era proprio Toyota, che ha inventato il modello toyotista. In questo caso, infatti, le auto non vengono più prodotte tutte allo stesso modo, ma ognuno sceglie la composizione che preferisce sulla base delle proprie aspirazioni. Le professionalità si qualificano maggiormente e non si ha il problema di ritrovarsi con delle vetture invendute. Il rischio altrimenti è quello della sovrapproduzione e delle bolle di mercato, che possono creare solo danni.

Corolla, il marchio di fabbrica di Toyota

Toyota voleva un’auto familiare, adatta a tutti, ma anche compatta. Il suo mercato di riferimento era quello nipponico e in generale asiatico. Non aveva certo l’ambizione di competere negli Stati Uniti con una vettura come questa. Sappiamo, infatti, che da tempo negli Usa le auto più vendute sono i pick-up, che svettano in cima alle classifiche. A farsi la guerra negli Stati Uniti, infatti, sono Ford F-series, Chevrolet Silverado e RAM (Stellantis).

Corolla, invece, è tutto il contrario della tendenza alla grandezza e alla mastodontica. Non è un SUV, non è un crossover, non è un pickup. È una berlina compatta di tutto rispetto, capace di adattarsi perfettamente a qualsiasi contesto. Ed è per questo che riesce ad essere economica e versatile, adatta agli usi più disparati, sia per le persone sole che per le famiglie. Il mondo asiatico la ama. E non solo quello asiatico. In tutto il mondo Toyota ha saputo vendere Corolla come l’auto perfetta per ogni occasione. E, dato il successo, non gli si può certo dar torto.

Breve accenno sulla sua storia

Nata nel 1966 come classica berlina del tempo, oggi è alla sua dodicesima generazione. Prodotta da giugno 2018, è venduta in Europa dal 2019 e poi è stata via via riammodernata con piccoli cambiamenti, fino a quando non uscirà la nuova generazione di Corolla. Questa vettura fa parte del segmento C e torna in Europa al posto della Auris proprio nel 2019. In Europa è venduta sia in versione hatchback che station wagon. Novità di motorizzazione è il fatto di aver completamente abbandonato il diesel. Al suo posto ora è possibile acquistare la classica auto a benzina, oppure le varie tipologie di ibrido che Toyota propone, con varie motorizzazioni e potenze.

Corolla e Model Y si fanno la guerra

Sono due auto completamente diverse. Eppure, oggi c’è la netta possibilità che Tesla batta Toyota. La sua Model Y, infatti, sta facendo faville. Viene venduta in tutto il mondo ed ha un grande mercato, anche in Cina, dove le auto elettriche sono ormai tra le più richieste. Elon Musk aveva previsto che nel 2023 Model Y potesse battere Corolla e diventare l’auto più venduta al mondo. Eppure, Model Y costa ancora molto di più rispetto alla controparte giapponese, sconta ancora molti problemi di autonomia e di affidabilità. Corolla, poi, è una berlina compatta, mentre Model Y è un SUV di tutto rispetto.

Tuttavia, Tesla ha capito come sfruttare in modo pubblicitario il sistema automotive. Elon Musk ha deciso di utilizzare il nome “Model” come ricordo della “Model T” di Ford. È stato il primo a puntare sull’elettrico, ha creato delle auto che sembrano dei gioiellini. Tuttavia, queste auto non sembrano detenere la stessa affidabilità di Toyota e le stesse attenzioni. Corolla, quindi, secondo molti analisti è un passo avanti rispetto a Tesla. Tuttavia, non è un’auto elettrica e fare un confronto tra le due diventa molto difficile.

Sembra proprio, infatti, che si sfidino solo per quanto concerne i numeri. In fondo, al di là di Tesla nessuna casa automobilistica riesce a fare grandi profitti con l’elettrico. E Toyota sembra averlo capito da subito, grazie al suo investimento sulla tecnologia dell’ibrido e non sull’elettrico puro. Intanto la curiosità cresce. Chi avrà venduto più auto nel 2023? Tesla o Toyota? Tra qualche mese lo scopriremo.