Hockey prato: il Butterfly Roma HCC è Campione d’Italia femminile

Il Butterfly Roma HCC è Campione d’Italia Femminile Senior di Hockey su Prato per la stagione 2022/23. La squadra romana ha centrato il titolo dopo aver vinto entrambe le gare della finale andata/ritorno disputatasi a Pisa, nei giorni 10 e 11 giugno 2023; per il sodalizio romano si tratta del primo titolo Femminile Senior su Prato della sua storia: uno scudetto arrivato dopo aver conquistato il primo posto nella Regular Season, chiusa con cinque punti di vantaggio davanti alla Polisportiva Ferrini, squadra contro la quale le romane hanno poi disputato la finale A/R di Pisa, conquistando dapprima una vittoria per 3-1 nella finale di andata di ieri e successivamente una vittoria per 4-0 nella finale di ritorno di oggi.

Un successo meritato (nonostante una buonissima Ferrini: più di quanto i parziali finali non dicano), arrivato dopo una stagione al comando e che pure nella Regular aveva visto il Butterfly primeggiare sulla Ferrini negli scontri diretti (con una vittoria e un pareggio); uno scudetto giunto grazie (anche) ai goal di Maria Vittoria Granatto (capocannoniere dell’Elite, con una rete in più della sorella Delfina) e di Clara Ramon, entrambe a segno anche in questa due giorni di finale: per l’Azzurra Clara ben 5 reti a Pisa, dove è stata grande protagonista.

Il successo in campionato del Butterfly dà diritto alle romane anche a disputare la Supercoppa, nella quale le rossonere affronteranno la Lorenzoni vincitrice della Coppa Italia 2022/23: le braidesi affrontarono in finale, a Mogliano, proprio le romane, imponendosi per 2-1 in rimonta. (fonte: Federhockey.it)