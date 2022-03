FISG ancora per due anni con +energia. Accordo di partnership fino al 2023

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ha annunciato il rinnovo della partnership con +energia, che si conferma fornitore ufficiale della Federghiaccio sia per la stagione in corso (2021/22) – che per la prossima (2022/23).

L’accordo – concluso con la collaborazione di Infront, official advisor di FISG – prevede dunque il prosieguo della collaborazione insieme ad un partner di assoluto valore che opera con successo da 14 anni nel libero mercato dell’energia elettrica, insignito di numerosi riconoscimenti a livello nazionale per la propria stabilità ed affidabilità finanziaria. Come la Federghiaccio, anche +energia punta sempre all’eccellenza facendo leva sull’esperienza e la professionalità del suo staff e grazie ad una rete commerciale radicata sul territorio e ben diffusa ovunque in Italia.

Un accordo ancora più significativo in un contesto in cui il prezzo della materia continua a crescere e si avverte la necessità di affidarsi ad un partner dedicato e di fiducia, capace di proporre soluzioni concrete che permettano il massimo della convenienza possibile senza rinunciare ad un servizio di qualità. Il tutto nel mondo delle discipline del ghiaccio in cui il consumo di energia elettrica resta un elemento essenziale nella gestione quotidiana degli impianti.