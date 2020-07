FIH: Assemblea Elettiva il prossimo 20 settembre 2020

La Federazione Italiana Hockey va a elezioni e lo farà il prossimo 20 settembre 2020: è quanto stabilito e deliberato dal Consiglio Federale tenutosi in modalità online lo scorso sabato 4 luglio. Si tratta della 28esima Assemblea Elettiva Ordinaria, che deciderà per il rinnovo delle cariche federali per il Quadriennio 2021-24. L’Assemblea sarà “in presenza” e si svolgerà al Palafijlkam di Ostia. In attesa dell’apertura delle procedure elettorali, certa la candidatura dell’attuale Presidente, Sergio Mignardi (nella foto in primo piano), in carica da maggio 2015, quando si votò per completare il quadriennio verso Rio, con un’Assemblea Straordinaria giunta al termine di un Commissariamento. Mignardi ha ottenuto poi la conferma nelle successive elezioni dell’ottobre 2016.

Sabato il Consiglio Federale ha anche stabilito di congelare le classifiche dei campionati maggiori, alle ultime partite disputate nell’autunno 2019; fermo restando la decisione di non procedere a nessuna retrocessione (come già deliberato in pieno periodo di Emergenza Coronavirus) il Consiglio, servendosi di un algoritmo elaborato sulla falsariga di quello adottato dalla Federcalcio e previa comunicazione della segreteria agonistica federale, ha reso note le classifiche finali dei campionati e proclamato campione d’Italia la Società Ginnastica Amsicora, sia per la Serie A1 Maschile che la Serie A1 Femminile.