FIH – A Ranchi (India) via al torneo di qualificazione per Parigi 2024: Italia a caccia del pass 

Si gioca a Ranchi (India), dal 13 al 19 gennaio 2024, il torneo di qualificazione olimpica che vede la partecipazione della Nazionale Italiana Femminile di Hockey su Prato. Sono otto le squadre ammesse e le prime tre classificate otterranno la “Carta Olimpica” per Parigi 2024.

Con l’Italia (n. 19 al mondo), partecipano la testa di serie n.1 Germania (n. 5 al mondo), India (6), Nuova Zelanda (9), Giappone (11), Cile (14), Stati Uniti (15), e Repubblica Ceca (25). L’Italdonne è arrivata in India lo scorso 4 gennaio (seconda squadra ad aver raggiunto Ranchi, dopo l’India paese ospitante) per perfezionare la preparazione e ambientarsi a clima e terreno.

Il presidente della Federhockey italiana Sergio Mignardi (nella foto sotto) sarà presente in India a tutte le partite delle Azzurre.

Le Azzurre (QUI PUOI CONSULTARE LA LISTA DELLE CONVOCATE E LE PRESENZE IN AZZURRO) sono inserite nel girone B con Nuova Zelanda, Stati Uniti e India; di seguito il programma delle gare (orario italiano):

Sabato 13 gennaio (h. 12:30): Italia–Nuova Zelanda;

Domenica 14 gennaio (h. 12:30): Italia–Stati Uniti;

Martedì 16 gennaio (h. 15:00): India–Italia.

(CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE GARE)

Al termine della fase a gironi le ultime quattro parteciperanno a una mini pool per determinare i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, ma sono le prime due classificate dei due gironi a giocare le partite che valgono Parigi 2024: giovedì 18 gennaio (alle 12:00 e alle 15:00) si giocano infatti le due semifinali incrociate (la prima di un girone contro la seconda dell’altro) e chi vince partecipa alla finale del giorno dopo (h. 15:00), ma soprattutto ottiene la certezza della qualificazione ai Giochi. Per le due nazionali perdenti le semifinali, la partita della vita è quella per il bronzo nella competizione, che si gioca alle 12:00 italiane di venerdì 19.

A ospitare le partite, che si giocano nella regione indiana del Jharhand, è il Marang Gomke Jaipal Sing Hockey Stadium di Ranchi.

Andres Mondo, allenatore della Nazionale Italiana femminile di Hockey su Prato: “Siamo entusiasti e onorati di partecipare al torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi. Attualmente siamo al 19esimo posto del ranking mondiale e consapevoli che affronteremo squadre molto forti, molte delle quali si trovano sopra di noi nel ranking mondiale; dopo una preparazione intensa e la disputa di alcune amichevoli, le nostre aspettative sono però quelle di essere competitivi: vogliamo giocare alla pari con tutte le nostre avversarie, per dimostrare sul campo il valore del duro lavoro che abbiamo svolto. Partecipare a un torneo in India è un’esperienza straordinaria, con tutta la ricchezza culturale e l’entusiasmo che questo Paese porta con sé; inoltre affrontare la squadra di casa è qualcosa di davvero emozionante: sappiamo che sarà una sfida difficile, ma siamo pronti ad affrontarla con determinazione. Siamo ben consapevoli delle difficoltà ma crediamo nelle nostre capacità e siamo pronti a dare il massimo: non vediamo l’ora di iniziare il nostro torneo!”

Tutte le partite sono visibili su WATCH.HOCKEY (l’abbonamento per il torneo ha un costo di 5.99 €):

https://watch.hockey/?utm_ source=Website&utm_medium= Sponsor+Strip#home

Tutte le partite si possono seguire in diretta anche su TMS:

https://tms.fih.ch/ competitions/1609/matches

Questo il sito ufficiale della competizione:

https://www.fih.hockey/events/ fih-hockey-olympic-qualifier- india/schedule-fixtures- results

Queste le 18 atlete convocate da Andres Mondo per il torneo di qualificazione olimpica di Ranchi:

PORTIERI

LUCIA CARUSO, AGUSTINA D’ASCOLA

DIFENSORI

MARIA DEL ROSARIO ALEMAN, SOFIA LAURITO, CAMILA MACHIN, SARA PUGLISI (capitano)

CENTROCAMPISTI

ELETTRA BORMIDA, TERESA DALLA VITTORIA, MARIA EMILIA GARCIA MUNITIS, MARIA EMILIA INAUDI, AILIN OVIEDO, MERCEDES PASTOR, IVANNA PESSINA

ATTACCANTI

ANTONELLA BRUNI, FEDERICA CARTA, GUADALUPE MORAS, LARA OVIEDO, ANTONELLA RINALDI

STAFF :

Team Manager: Myrthe HAGEMANS

Allenatore: Andres MONDO

Assistente: Pablo FERNANDEZ

Video Operatore: Jorge Federico TANUSCIO

Preparatore Atletico: Alessio D’AMICO

Fisioterapista: Giovanni MONACHESI / Cristina MARCHESANO

Medico: Elisa CHECCHI