Media Production: EMG e Gravity Media uniscono le forze

La nuova realtà costituisce una partnership senza precedenti nel mondo della produzione e trasmissione media a livello globale

Il consiglio di amministrazione di EMG, uno dei principali fornitori a livello globale di servizi broadcast e soluzioni media per lo sport, l’intrattenimento e gli eventi live, e “Gravity Media”, fornitore mondiale di complesse produzioni creative live e servizi media, hanno oggi confermato il completamento di un accordo definitivo per unire le loro attività.

La fusione delle loro attività complementari dà vita a una delle più grandi e significative aziende di tecnologia e produzione broadcast al mondo. Unendo le loro competenze, esperienze e risorse, il gruppo così allargato fornirà una gamma di servizi e soluzioni media senza precedenti a clienti di tutto il mondo.

La nuova realtà, che verrà ufficialmente nominata in seguito, avrà una significativa capacità a livello globale, che comprende più di 100 tra regie mobili e flypack, 40 studi e strutture di produzione in Europa, Medio Oriente, Stati Uniti e Australia, che saranno parte della nuova realtà di business mondiale. L’azienda avrà 30 sedi in 12 Paesi, e un totale di 2mila dipendenti e avrà accesso a una rete mondiale di personale freelance.

Tale unione potrà fornire soluzioni di trasmissione, tecnologia, produzione e post-produzione per molti tra i principali eventi live e programmi di intrattenimento più seguiti al mondo, in collaborazione con le più rinomate case di produzione e broadcaster.

Il gruppo sarà guidato da Shaun Gregory, attuale CEO di EMG, nel ruolo di Global Chief Executive Officer. John Newton, fondatore, CEO e azionista di maggioranza di Gravity Media, sarà nominato Executive Chairman del nuovo gruppo. Entrambi, Shaun Gregory e John Newton, faranno parte del Consiglio Direttivo principale del nuovo gruppo, unendosi agli azionisti esistenti di EMG: PAI Partners, Ackermans & Van Haaren, Watchers & Co e Banijay. TowerBrook Capital Partners, che attualmente detiene una significativa quota in Gravity Media, manterrà una partecipazione. John Newton manterrà il suo interesse significativo nell’azienda combinata, di cui PAI Partners sarà l’azionista di maggioranza.

John Newton, fondatore e presidente di Gravity Media, ha dichiarato: “Questo è il momento giusto per unire EMG e Gravity Media e creare un’azienda di produzione e servizi media veramente globale. Questa fusione ci permetterà di giocare un ruolo sempre più importante per i nostri clienti e il nostro personale. Insieme, il gruppo potrà offrire nuovi prodotti, nuovi servizi ed entrare in nuovi mercati. Non vedo l’ora di lavorare con Shaun e l’intero team per far crescere questa eccitante nuova realtà.”

Shaun Gregory, CEO di EMG, ha dichiarato: “Questo è un giorno cruciale per l’intera industria, in quanto uniamo due giganti per creare un’azienda veramente globale. Sia io che John crediamo che questo settore abbia bisogno di realtà con una significativa capacità globale, disposte a investire. La nostra visione è quella di creare un’azienda di livello mondiale che stabilisca nuovi standard e che possa entrare e crescere senza problemi in nuovi mercati. Si tratta di un’opportunità straordinaria che, a sua volta, offrirà ai nostri clienti le soluzioni e la qualità che giustamente richiedono. Saremo in grado di investire in piattaforme globali, produzione end-to-end e, naturalmente, nei professionisti migliori. Non vediamo l’ora di iniziare!”

EMG ha ricevuto consulenza da Société Générale e Crédit Agricole CIB. Moelis & Company ha fornito consulenza a Gravity Media per l’operazione.