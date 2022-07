FIGC celebra la maglia Azzurra con la partnership di Urban Vision

La FIGC ha scelto di celebrare la “maglia Azzurra” e i tanti momenti indimenticabili di questa storia scritta da atleti straordinari con un video suggestivo e coinvolgente che ripercorre le emozioni vissute trasversalmente nello spazio e nel tempo, che, grazie alla collaborazione con Urban Vision, media company leader nei restauri sponsorizzati e della pubblicità out of home, sarà trasmesso su quattro giant led screen installati in altrettante grandi piazze di Roma (Rione Monti e Piazza della Repubblica) e Milano (Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele) fino al prossimo 15 luglio.

“L’Azzurro ci unisce, sempre – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – è il messaggio che attraversa oltre 100 anni di storia d’amore tra la Nazionale italiana e i suoi tifosi. In occasione del quarantennale della vittoria al Mondiale del 1982, dove l’Italia si fece grande, anzi grandissima, abbiamo voluto celebrare la maglia che è il simbolo del rapporto tra gli italiani e gli Azzurri di ogni epoca”.

L’Azzurro ci unisce, il claim che ha accompagnato la Nazionale nel trionfale cammino a Euro 2020, è rappresentato da una maglia che oggi è un simbolo del nostro Paese nel mondo con le sue 20 Nazionali riunite nel Club Italia: le Nazionali Femminili, Giovanili, Futsal, Beach Soccer, eSport, che in tutte le competizioni calcistiche onorano la maglia Azzurra.

Il video sarà un omaggio alla Maglia Azzurra e ai principali valori ad essa associati e al tempo stesso un modo per rafforzare il legame tra la Nazionale e gli Italiani. Un viaggio nel tempo e nei ricordi attraverso volti iconici e scene indelebili che, oggi come ieri, hanno il potere di unirci, sempre. (fonte: FIGC)