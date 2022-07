Continua l’ascesa di Amazon. La compagnia e-commerce pronta ad acquistare i diritti tv della Champions League UK

(di Antonio Spina) – Amazon, (la più grande e-commerce company al mondo con sede a Seattle), è pronta a mandare in porto un rilevante business trasmettendo per la prima volta le partite della Champions League, Europa League e Conference League nel Regno Unito, in virtù di un accordo congiunto con BT Sport per la copertura dei diritti live pari a 1,5 milioni di sterline.

L’oggetto della contrattazione garantirebbe ad Amazon (che ha già definito un contratto triennale per la trasmissione live delle gare di Champions League in Germania) di far rientrare nel pacchetto della sua offerta non solo la Champions League, ma anche la Premier League ed i contenuti della serie All Or Nothing, con aumenti di valore rispetto agli 1,2 miliardi di sterline pagati per i diritti della competizione dal 2022 al 2024, dovuti anche all’espansione della Champions League che coinvolgerà 36 club , i quali giocheranno ciascuno otto partite della fase a gironi a partire dal 2024, secondo il nuovo format introdotto dalla UEFA.

Un passo importante per permettere all’azienda di commercio elettronico statunitense di imporsi ancora di più nel calcio europeo come avvenuto negli ultimi anni. Infatti, nell’asta per i diritti della competizione dal 2024 al 2027, la UEFA ha abbandonato il modello di esclusività che ha visto BT Sport trasmettere la competizione dal 2015, nel tentativo di far entrare prepotentemente sul mercato le aziende di servizi streaming che si stanno affacciando nel settore, dimostrando sempre di più grande interesse verso l’aquisto dei diritti di trasmissione.

L’azienda di Jeff Bezos trasmette già due partite di Premier League in diretta dal 2019 e vuole rinnovare il contratto per trasmetterle anche nei prossimi 3 anni per incentivare il servizio streaming dell’azienda tanto da incoraggiare i club a fare offerte per più match della massima espressione calcistica UK nel prossimo ciclo di diritti tv a partire dal 2025, diventando un player sempre più affidabile nel mercato calcistico dei diritti televisivi ed offrendo un’ampia gamma di giochi ai fan.