FDJ a supporto dei Giochi olimpici di Parigi2024. In Italia l’operazione di partnership sarebbe vietata oltre che osteggiata

(di Marcel Vulpis) – Mentre in Italia non si riesce a trovare una soluzione di uscita rispetto divieti imposti dal governo gialloverde, nel 2018, attraverso le norme del “Decreto Dignità“, sul tema della pubblicità (sui diversi media) delle aziende del gioco (con particolare attenzione alle realtà delle scommesse sportive), in Francia, ma soprattutto in occasione dei Giochi olimpici di Parigi (26 luglio-11 agosto 2024), ha ccatturato l’attenzione della stampa la notizia della presenza di “FDJ“ (la Française des Jeux, spesso abbreviata con la sigla FDJ, è l’impresa che detiene il monopolio delle lotterie e delle scommesse sul territorio francese) tra i “premium partner” dell’evento d’Oltralpe. Fa riflettere, infatti, che il colosso transalpino abbia raggiunto un posizionamento di alto profilo all’interno della “famiglia” commerciale dei Giochi.

Un’operazione che, a parti invertite, nel nostro Paese, avrebbe sollevato polemiche, sabotaggi e ostruzionismi di vario genere. Per il comitato organizzatore locale invece aver portato dentro il marchio di riferimento dei giochi, per il territorio francese, è titolo di vanto e un’opportunità di crescita per l’intero progetto a cinque cerchi. FDJ si trova tra l’altro sullo stesso livello di parità di trattamento di tanti altri marchi di livello nazionale.

Nello specifico, FDJ è l‘operatore di lotterie storico e unico in Francia, il secondo in Europa e in quarto a livello mondiale. È anche il principale operatore di scommesse sportive in Francia. Le performance di FDJ sono guidate dal suo portfolio di marchi iconici, dalla sua rete di vendita locale, che è la più grande in Francia; da un mercato in crescita, dagli investimenti e da una strategia di innovazione mirata a migliorare l’appeal della sua offerta e la sua rete distributiva. Diventando Partner Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, FDJ continua così il suo impegno iniziato con la candidatura di Parigi, il suo sostegno agli atleti nazionali e i suoi contributi importanti allo sport francese nel corso degli anni. Rispecchiando gli obiettivi di eredità sociale fissati da Parigi 2024, FDJ realizzerà iniziative per promuovere l’etica e la diversità, incluso il sostegno allo sport femminile e allo sport per le persone con disabilità.