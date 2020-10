FC INTER: 230 MLN DI EURO DI RICAVI, DA SPONSOR E DIRITTI TV, NEL BILANCIO DELLA STAGIONE 2019/2020

(di Daniele Caroleo) – Secondo quanto riportato dall’ANSA, nella stagione 2019-2020, l’Internazionale Milano Football Club ha registrato ricavi, da sponsor e diritti tv, per 230 milioni di euro. Il dato, nonostante l’effetto Covid-19, è emerso dal bilancio (datato 30 giugno 2020) di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono le entrate commerciali del club nerazzurro.

I dati sono comunque in calo rispetto ai 291 milioni di euro del 2019, ma all’appello mancano circa i 46 milionI di ricavi, tra diritti tv e sponsor, che saranno inseriti nel bilancio che si chiuderà il 30 giugno 2021, a causa dello slittamento delle ultime partite di Serie A e di Europa League, della scorsa stagione, nei mesi di luglio e agosto 2020. Considerando, quindi, tutti gli effettivi ricavi, il calo riscontrato sarebbe solo del 5%, (da 291 a 276 milioni di euro), con un impatto della pandemia sostanzialmente minimo sui conti della società nerazzurra.

Il bilancio 2020, approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella giornata di martedì 27 ottobre, chiude comunque con una perdita intorno ai 100 milioni di euro, nonostante non ci sia stato alcun taglio agli stipendi dei giocatori, così come è invece avvenuto per altre società calcistiche.

L’Inter FC, oltre ad aver sottoscritto diversi contratti di sponsorizzazione con alcuni partner asiatici, ha concluso anche alcuni accordi che permetteranno alla società nerazzurra di far salire nuovamente i ricavi nel corso della stagione calcistica appena iniziata. Nella scorsa annata, inoltre, un’assicurazione ha permesso al club di ridurre l’impatto delle porte chiuse, facendo incassare un rimborso di 10 milioni di euro a fronte dei circa 13 di perdite stimate.

Resta però ancora aperta la questione relativa allo sponsor sulla manica della casacca nerazzurra, con l’Inter che ha, di fatto, annullato il contratto con “IC Markets”, forex online al dettaglio con sede in Australia. L’azienda ha fatto causa al club nerazzurro.